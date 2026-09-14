(VTC News) -

Nhắc đến tiếng gáy, chúng ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh chú gà trống với tiếng ‘ò ó o’ quen thuộc mỗi buổi sáng. Thế nhưng, câu đố vui này lại khiến người chơi phải suy nghĩ theo một hướng khác: “Con gì biết gáy nhưng không phải gà?”

Hãy quan sát thật kỹ hình ảnh, chú ý đến đặc điểm của con vật và âm thanh được minh họa. Bạn có thể thử suy nghĩ về những loài chim quen thuộc thường xuất hiện ở làng quê và có tiếng kêu đặc trưng.

Con gì biết gáy nhưng không phải gà? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

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