(VTC News) -

Nhìn qua chiếc lốp xe mới cứng, bên cạnh những đường rãnh sâu hay gai cao su quen thuộc, chúng ta luôn thấy hàng loạt sợi “lông” cao su mềm xuất hiện li ti bám khắp bề mặt.

Nhiều người đoán rằng những sợi lông này giúp xe tăng độ bám đường, giảm tiếng ồn khi di chuyển, hoặc để cảnh báo độ mòn của lốp. Lại có ý kiến cho rằng chúng chỉ được tạo ra cho vui hoặc giúp người mua dễ dàng nhận biết đâu là lốp xe mới chưa qua sử dụng.

Liệu những sợi lông nhỏ bé này thực sự đóng vai trò gì trong quá trình chế tạo hay vận hành của chiếc xe? Hãy thử vận dụng kiến thức của bạn để đưa ra lời giải đáp chính xác nhất nhé!

Những sợi lông trên lốp xe dùng để làm gì? ( Ảnh minh họa )

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