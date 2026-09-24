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Xuất bản ngày 24/09/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 24/09/2026 12:00 AM

Từ tiếng Việt nào nghĩa là mẹ, bỏ dấu lại thành cha?

(VTC News) -

Bạn có đủ thông minh và nhanh trí để giải đáp câu đố tiếng Việt đầy bất ngờ này không?

Một trong những điểm đặc sắc nhất của tiếng Việt chính là hệ thống dấu thanh đầy diệu kỳ. Đôi khi chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về dấu, sắc thái và ý nghĩa của từ ngữ đã hoàn toàn bước sang khía cạnh mới.

Câu đố hôm nay thách thức khả năng nhạy bén của bạn: Tìm một từ ngữ thân thương chỉ người mẹ, nhưng khi nhấc bỏ đi dấu thanh thì ngay lập tức trở thành từ gọi người cha. Bạn mất bao lâu để đưa ra lời giải chính xác?

Từ tiếng Việt nào nghĩa là mẹ, bỏ dấu lại thành cha? (Ảnh minh họa)

Từ tiếng Việt nào nghĩa là mẹ, bỏ dấu lại thành cha? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

KHÁNH SƠN
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