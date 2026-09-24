(VTC News) -

Một trong những điểm đặc sắc nhất của tiếng Việt chính là hệ thống dấu thanh đầy diệu kỳ. Đôi khi chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về dấu, sắc thái và ý nghĩa của từ ngữ đã hoàn toàn bước sang khía cạnh mới.

Câu đố hôm nay thách thức khả năng nhạy bén của bạn: Tìm một từ ngữ thân thương chỉ người mẹ, nhưng khi nhấc bỏ đi dấu thanh thì ngay lập tức trở thành từ gọi người cha. Bạn mất bao lâu để đưa ra lời giải chính xác?

Từ tiếng Việt nào nghĩa là mẹ, bỏ dấu lại thành cha? (Ảnh minh họa)

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