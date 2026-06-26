Từ 1/7, phải thông báo và gắn nhãn với tác phẩm báo chí sử dụng AI

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí (có hiệu lực từ ngày 1/7).

Báo Lao Động cho ra mắt một bản tin truyền hình sử dụng biên tập viên ảo được sản xuất tự động bằng công nghệ AI hồi tháng 7/2021.

Đáng chú ý, Nghị định dành riêng một điều quy định trách nhiệm của cơ quan báo chí khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, cơ quan báo chí khi sử dụng hệ thống AI trong hoạt động thu thập, sản xuất, biên tập, phân phối nội dung thông tin và các hoạt động báo chí khác phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về AI và các quy định có liên quan.

Cơ quan báo chí có trách nhiệm kiểm chứng, rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp của nội dung do hệ thống AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra.

"Cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo và gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống AI có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật; việc thông báo và gắn nhãn được thực hiện theo quy định của pháp luật về AI", Nghị định nêu rõ.

Chính phủ nghiêm cấm cơ quan báo chí sử dụng hệ thống AI để tạo ra hoặc lan truyền nội dung giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, hoặc nội dung có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, cơ quan báo chí phải thiết lập và duy trì quy trình thẩm định, biên tập, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng hệ thống AI; lưu giữ nhật ký hoạt động và hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan báo chí cũng có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin sử dụng AI theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định mới của Chính phủ, Nhà nước khuyến khích các cơ quan báo chí nghiên cứu, ứng dụng AI trong hoạt động thu thập, sản xuất, phân tích và phân phối nội dung thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và trách nhiệm biên tập của cơ quan báo chí.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí với tổ chức xã hội

Nghị định cũng quy định rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Theo đó, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp muốn được cấp phép hoạt động báo chí phải có thời gian hoạt động ít nhất 3 năm, số lượng hội viên chính thức tối thiểu là 150.

Bên cạnh đó, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tối thiểu 7 nhân sự, trong đó có ít nhất 3 người được cấp thẻ nhà báo; có trụ sở ổn định từ 2 năm trở lên do cơ quan chủ quản báo chí bố trí hoặc cơ quan chủ quản báo chí thuê đảm bảo điều kiện làm việc cho số lượng nhân sự theo đề án xin phép hoạt động.

Chính phủ cũng đưa ra các điều kiện để cơ quan báo chí xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương (trừ phụ trương quảng cáo); mở chuyên trang của báo chí điện tử.

Theo đó, ấn phẩm, phụ trương hoặc chuyên trang phải có tôn chỉ, mục đích phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; xác định rõ đối tượng phục vụ.

Đối với chuyên trang báo điện tử, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối phải phù hợp với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.

Cơ quan báo chí cũng phải có phương án về tổ chức, nhân sự bảo đảm hoạt động của ấn phẩm, phụ trương hoặc chuyên trang; có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm, phụ trương, hoặc tên và giao diện trang chủ của chuyên trang báo điện tử.

Bên cạnh đó, phải có giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Riêng chuyên trang báo điện tử phải sử dụng tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký.