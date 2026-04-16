Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tân Hoa xã đưa tin trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm dẫn đầu, Việt Nam sẽ kiên định đi con đường Xã hội chủ nghĩa.

Bất kể tình hình quốc tế có thay đổi như thế nào, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên ngoại giao láng giềng, tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao theo mục tiêu tổng thể “6 hơn”.

Tân Hoa xã đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Chinadaily cho biết trong hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên phải phát huy đầy đủ vai trò đặc biệt của kênh Đảng, tăng cường giao lưu cấp cao, củng cố sự tin cậy chính trị lẫn nhau, sử dụng tốt cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an.

Chinadaily đưa tin về các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Theo mạng Nhân dân, cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng thanh niên là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của xã hội, là người tiếp nối sự nghiệp của hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam, do đó mong các bạn thanh niên hai nước giúp đỡ lẫn nhau để tình hữu nghị sâu sắc “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Trung Quốc - Việt Nam tỏa sáng như sức trẻ.

Mạng Nhân dân đưa tin về hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi tiếp đại diện thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia “Hành trình nghiên cứu, học tập đỏ”. (Ảnh: TTXVN)

Đề cập đến cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, CCTV, Tân Hoa xã dẫn lời Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu kết nối chiến lược phát triển, đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng như đường sắt khổ tiêu chuẩn, đường cao tốc, cửa khẩu thông minh, thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều mở rộng, nâng cao chất lượng, tạo ra nhiều điểm sáng hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, khoáng sản then chốt. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thiết kế tốt một loạt hoạt động nhân “Năm hợp tác du lịch Trung - Việt”.

CCTV đưa tin về cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Truyền thông Trung Quốc cho biết trong buổi hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đánh giá cuộc hội đàm giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là chân thành, hữu nghị, nhiều thành quả, đã chỉ rõ phương hướng cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

Hai bên cần thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, củng cố sự tin cậy chiến lược lẫn nhau, đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất.