Truyền thông Hàn Quốc đưa tin đậm nét chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung

(VTC News) -

Ngày 21/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026. Sự kiện đặc biệt này nhận được sự quan tâm lớn từ báo chí và truyền thông Hàn Quốc.

Trong đó, Yoonhap dành phần lớn thời lượng trong chuyên mục Quốc gia để đưa tin về chuyến thăm cùng các hoạt động của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân trong ngày thứ hai đến Việt Nam. Bài viết "Hàn Quốc và Việt Nam nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và chuỗi cung ứng" xuất hiện ngay trên trang nhất và xếp vào mục "Tin tức hàng đầu".

Bài viết về hoạt động của Tổng thống Lee Jae Myung ở Việt Nam nằm giữa trang nhất Yoonhap.

Yoonhap cũng nhận xét Việt Nam đang nổi lên như trung tâm sản xuất quan trọng đối với các công ty Hàn Quốc và là đối tác chiến lược ngày càng tăng trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, giảm thiểu rủi ro địa chính trị.

Đài KBS trực tiếp cử phóng viên đến Hà Nội đưa tin về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung. Trong bản tin ngày 22/4, đài KBS đưa tin Tổng thống Lee Jae Myung hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. "Hai bên nhất trí hợp tác tăng cường an ninh năng lượng, bao gồm cả năng lượng hạt nhân và ổn định chuỗi cung ứng", KBS nhấn mạnh.

Cùng với đó, đài KBS đưa tin về Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài KBS.

Tương tự, The Korea Times đưa tin về thoả thuận đạt được giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm thiết bị y tế, đường sắt, trí tuệ nhân tạo (AI), pin sạc, sở hữu trí tuệ và nội dung văn hóa.

The Korea Times cũng nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đứng đầu về số lượng các cuộc hôn nhân quốc tế có người Hàn Quốc tham gia với khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc có thành viên sinh ra tại Việt Nam, biến nơi đây thành "quốc gia của thông gia".

The Kore Times là tờ báo lâu đời nhất trong số 3 nhật báo tiếng Anh xuất bản tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, báo Maeil Business Newspaper có bài viết với tiêu đề "Tập đoàn K-Power và Water Industries chính thức gia nhập thị trường Việt Nam… Sự cộng hưởng giữa công nghệ Hàn Quốc và nguồn nhân lực địa phương". Bài viết nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện lực và ngành cấp nước giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Tương tự, tờ Chosun Ilbo nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung có lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc tháp tùng, bao gồm Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc; Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong; Chủ tịch Hyundai Motor Chung Eui-sun; Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo; Chủ tịch HD Hyun dai Chung Ki-sun và Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun-joon.

Hàng loạt bình luận của người dân Hàn Quốc trên các trang mạng xã hội cũng thể hiện sự vui mừng, phấn khởi và ủng hộ quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam.

Giáo sư Hàn Quốc Ahn Kyong-hwan - người Hàn Quốc đầu tiên được phong tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội nhận xét: “Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Tô Lâm mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển quan hệ song phương và trong bối cảnh đó, chuyến thăm Việt Nam của ông Lee Jae Myung như một cử chỉ đáp lại cũng mang tính biểu tượng cao”.

Đặc biệt, tài khoản TikTok có tích xanh của Tổng thống Lee Jae Myung đăng tải video mới nhất có nội dung: "Điểm dừng lần này là Việt Nam". Sau 13 giờ đăng tải, video thu hút hơn 400.000 lượt xem, 1.033 bình luận và gần 4.000 lượt chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, chiều 21/4/2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.

Sau lễ đón chính thức và hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch đứng thứ 2; nước cung cấp ODA thứ 2; đối tác thương mại thứ 3; thị trường tiếp nhận lao động thứ 3 của Việt Nam.