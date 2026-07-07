Trường nào ở Hà Nội được chọn thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai?

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội dự kiến lựa chọn 22 cơ sở giáo dục làm điểm để triển khai Đề án xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027. Danh sách này trải dài từ bậc mầm non đến giáo dục nghề nghiệp, đóng vai trò hạt nhân thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, từ đó hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên toàn thành phố.

Theo dự thảo kế hoạch, 22 cơ sở giáo dục thí điểm gồm 20 trường học và 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, được phân theo ba mức mô hình triển khai.

Ở bậc mầm non, 6 trường được lựa chọn gồm: Trường Mầm non Ánh Sao, Trường Mầm non Ngọc Chi, Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, Trường Mầm non Cổ Loa, Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng và Trường Mầm non Hoa Anh Đào Montessori.

Ở bậc tiểu học, ba trường được chọn là Trường Tiểu học Tân Định, Trường Tiểu học Nguyễn Tuân và Trường Tiểu học Chất lượng cao Đô thị Sài Đồng.

Đối với THCS, ba trường tham gia thí điểm gồm Trường THCS Sài Đồng, Trường THCS Thái Thịnh và Trường THCS Chu Văn An.

Ở cấp THPT, ba trường được lựa chọn là THPT Cổ Loa, THPT Thượng Cát và THPT Việt Đức.

Danh sách 22 cơ sở giáo dục thí điểm đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Khối giáo dục thường xuyên có hai đơn vị tham gia gồm Trung tâm GDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố - Hoàn Kiếm và Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Xuân.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, ba cơ sở được lựa chọn là Trường Trung cấp nghề Tổng hợp, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Theo dự thảo, từ năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ triển khai mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Các cơ sở được lựa chọn làm điểm có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình hiệu quả trên phạm vi toàn thành phố.

Hà Nội dự kiến lựa chọn 22 cơ sở giáo dục làm điểm từ năm học 2026-2027 để triển khai các mô hình môi trường sử dụng tiếng Anh, tiến tới nhân rộng toàn thành phố. (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo, các cơ sở giáo dục sẽ được đánh giá theo ba mức độ triển khai môi trường học tập, giao tiếp và sử dụng tiếng Anh, gồm Mức độ 1, Mức độ 2 và Mức độ 3. Trong đó, Mức độ 1 là mức triển khai cơ bản, Mức độ 2 là mức triển khai cao hơn và Mức độ 3 là mức triển khai cao nhất.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 20% cơ sở giáo dục mầm non đạt Mức độ 1; 90% cơ sở giáo dục tiểu học, THCS và THPT đạt Mức độ 1, 35% đạt Mức độ 2 và 10% đạt Mức độ 3.

Đến năm 2035, thành phố tiếp tục nâng các chỉ tiêu, hướng tới trên 40% cơ sở giáo dục mầm non đạt Mức độ 1, trên 20% đạt Mức độ 2 và 10% đạt Mức độ 3; đồng thời trên 50% cơ sở giáo dục phổ thông đạt Mức độ 2 và trên 20% đạt Mức độ 3.

Dự thảo cũng nêu rõ việc công nhận các mức độ sẽ được thực hiện trên cơ sở hệ thống tiêu chí, chỉ báo và kết quả đánh giá cụ thể theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Để bảo đảm lộ trình triển khai, thành phố cũng đặt mục tiêu 100% cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiếng Anh được rà soát, đánh giá năng lực và bồi dưỡng theo lộ trình; từng bước hình thành đội ngũ giáo viên các môn học có khả năng tổ chức hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh, đồng thời xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán, chuyên gia và cán bộ quản lý hỗ trợ chuyên môn trên toàn hệ thống.

Về nguồn lực thực hiện, dự thảo kế hoạch dự kiến nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026-2035 khoảng 4.500 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 dự kiến cần 1.955 tỷ đồng, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, cơ sở dữ liệu, học liệu, bồi dưỡng đội ngũ và triển khai giai đoạn đầu của đề án; giai đoạn 2031-2035 dự kiến cần 2.545 tỷ đồng để nhân rộng mô hình, hoàn thiện hệ sinh thái học tập số, phát triển các mô hình hội nhập quốc tế và duy trì các điều kiện bảo đảm.