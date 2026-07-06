Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm sàn xét tuyển 2026

(VTC News) -

Nhận hồ sơ từ 15 điểm

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (mã trường HIU) vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 cho 43 ngành, chương trình đào tạo bậc đại học chính quy.

Cụ thể, đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, mức điểm sàn áp dụng cho phần lớn các ngành là 15 điểm; phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT với học bạ lớp 12 là 16 điểm.

Riêng nhóm ngành Pháp luật gồm: Luật và Luật kinh tế, cùng các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề gồm: Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng, Hộ sinh điểm sàn theo phương thức thi tốt nghiệp THPT sẽ áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, dự kiến công bố trước 17h ngày 8/7/2026.

Riêng ngành Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ thẩm mỹ, Dinh dưỡng, Y tế công cộng cùng thuộc lĩnh vực sức khỏe, tiếp tục áp dụng mức điểm sàn chung 15 điểm.

Bảng điểm sàn các ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Theo ông Ngô Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông HIU, mức điểm sàn nói trên là điểm tối thiểu để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào HIU. Mức điểm được tính theo tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký.

Nếu xét bằng kết quả học bạ, thí sinh cần đạt tổng điểm trung bình ba môn theo tổ hợp xét tuyển (6 học kỳ) từ 18 điểm trở lên đối với phần lớn các ngành. Riêng khối sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, ngưỡng học bạ cao hơn tùy ngành.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (thang điểm 1200), trường nhận hồ sơ từ 650 điểm đối với phần lớn các ngành. Nhóm ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Luật và Luật kinh tế yêu cầu từ 700 điểm; Y học cổ truyền và Dược học từ 675 điểm.

Đăng ký nguyện vọng đến hết ngày 14/7

Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp và có tổng điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển vào trường.

Theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến trước 17h ngày 14/7/2026.

Cán bộ tuyển sinh HIU tư vấn thông tin ngành học, phương thức xét tuyển và nguyện vọng cho thí sinh.

Thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính thức trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Khi đăng ký, thí sinh cần ưu tiên chọn nguyện vọng 1 là HIU - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, chọn đúng mã xét tuyển tương ứng với mã ngành trong số 43 ngành/chương trình đào tạo của HIU, không cần chọn mã phương thức xét tuyển hay mã tổ hợp xét tuyển. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sử dụng phương thức có kết quả cao nhất của thí sinh để xét tuyển.

Ngay sau khi hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, thí sinh bắt buộc phải nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 15/7/2026 đến trước 17h00 ngày 21/7/2026 thì mới được xem là hoàn tất quá trình đăng ký xét tuyển. Bên cạnh đó, thí sinh cần bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định để được công nhận trúng tuyển chính thức.

Phụ huynh và thí sinh được hướng dẫn thông tin xét tuyển, học phí và hồ sơ đăng ký tại HIU.

Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn của các trường đại học trên cả nước, trong đó có HIU, dự kiến được công bố trước 17h00 ngày 13/8/2026.