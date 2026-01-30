Trường Đại học CMC đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

(VTC News) -

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Ngọc Tú - Chánh Văn phòng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, công bố Quyết định số 68 công nhận Trường Đại học CMC đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Đây là kết quả của quá trình tự đánh giá nghiêm túc của nhà trường và hoạt động đánh giá ngoài khách quan, độc lập theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học cho lãnh đạo Trường Đại học CMC.

Phát biểu chúc mừng, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn khẳng định, kết quả kiểm định là sự ghi nhận khách quan đối với những nỗ lực nghiêm túc, bền bỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học Trường Đại học CMC trong suốt chu kỳ đánh giá.

Quá trình khảo sát tại Trường Đại học CMC được thực hiện từ ngày 27/11/2025 - 1/12/2025, dựa trên bộ 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí theo Thông tư 12/2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với phương pháp thu thập minh chứng, phỏng vấn và khảo sát diện rộng.

Theo đánh giá, Trường Đại học CMC sở hữu nhiều điểm mạnh nổi bật như: tầm nhìn chiến lược rõ ràng; mô hình quản trị hiện đại gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp; định hướng phát triển theo mô hình đại học số và đại học AI; hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ.

Cùng với đó, chương trình đào tạo thường xuyên được rà soát, điều chỉnh theo chuẩn đầu ra và nhu cầu thực tiễn; hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý tài sản trí tuệ và hợp tác trong nước và quốc tế ngày càng được đẩy mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn CMC, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC nhấn mạnh, kết quả kiểm định cho thấy nhà trường đang phát triển đúng hướng, với nhiều điểm mạnh được Đoàn đánh giá ngoài ghi nhận, đặc biệt là công tác tuyển sinh, chăm sóc và nâng cao trải nghiệm sinh viên, phát triển chương trình đào tạo, cùng định hướng xây dựng mô hình đại học số, đại học AI.

"Đây được xem là nền tảng quan trọng để Trường Đại học CMC phấn đấu trở thành một trường đại học kiểu mẫu. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại và cam kết sớm rà soát, xây dựng kế hoạch cải tiến toàn diện trong giai đoạn tiếp theo", PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.