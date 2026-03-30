Cận cảnh máy bay do thám Mỹ bị Iran tuyên bố phá huỷ

PressTV công bố các hình ảnh vệ tinh được cho là nhiều máy bay bị phá hủy tại căn cứ Mỹ.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một máy bay chỉ huy và kiểm soát chủ chốt của Không quân Mỹ, E-3 Sentry AWACS, bị “phá hủy hoàn toàn” trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào căn cứ Prince Sultan.

Máy bay do thám này được cho là bị đánh trúng cùng với một số máy bay Mỹ khác trong cuộc tấn công, vào căn cứ nằm cách Riyadh khoảng 96 km về phía đông nam. Căn cứ bị nhắm đến để đáp trả quân đội Mỹ.

Tài khoản theo dõi tình báo nguồn mở OSINTdefender đăng tải các hình ảnh trên nền tảng X mà họ cho là ghi lại thiệt hại đối với chiếc máy bay do thám.

Theo hãng tin AP, có tới 6 tên lửa đạn đạo và 29 máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công, khiến ít nhất 15 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng.

Tạp chí Air & Space Forces Magazine của Mỹ đưa tin sau đó về việc một máy bay AWACS bị phá hủy tại căn cứ Prince Sultan, dẫn lời các nguồn thạo tin.

Các hình ảnh cho thấy máy bay dường như bị đánh trúng ở phần phía sau, nơi đặt mái vòm radar xoay đặc trưng. Trong khi đó, kênh truyền hình Iran PressTV công bố các hình ảnh vệ tinh được cho là nhiều máy bay bị phá hủy tại căn cứ này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ từ chối bình luận về việc mất một chiếc E-3 khi được truyền thông hỏi. Dữ liệu theo dõi chuyến bay nguồn mở cho thấy có ít nhất 6 máy bay loại này từng được triển khai tại căn cứ Prince Sultan, nơi đã bị Iran tấn công ba lần trong tuần qua.

Boeing sản xuất khoảng 70 chiếc E-3 Sentry trong giai đoạn 1977–1992, trong đó khoảng 16 chiếc vẫn đang phục vụ trong Không quân Mỹ. Các máy bay này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ giám sát trong mọi điều kiện thời tiết, chỉ huy, kiểm soát và liên lạc - và dù đã cũ, chúng vẫn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Mỹ.

Chi phí chế tạo một chiếc E-3 Sentry vào khoảng 270 triệu USD, trong khi mẫu E-7 Wedgetail - được Lầu Năm Góc xem là phương án thay thế - có giá hơn 700 triệu USD.