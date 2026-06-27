Trực tiếp kết quả bóng đá Ai Cập vs Iran 10h ngày 27/6, bảng G World Cup 2026

Cập nhật tỷ số Ai Cập vs Iran
Ai Cập 0 0 Iran
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Ai Cập và Iran bắt đầu lúc 10h ngày 27/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ai Cập vs Iran mới nhất tại đây.
Thông tin trận Ai Cập đấu với Iran
Trận Ai Cập vs Iran thuộc lượt cuối bảng G World Cup 2026, diễn ra trên sân Lumen Field ở Seattle, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là Szymon Marciniak.
Trước lượt cuối, Ai Cập dẫn đầu bảng G với 4 điểm. Iran và Bỉ cùng có 2 điểm, trong đó Iran xếp trên nhờ số bàn thắng ghi được. New Zealand đứng cuối bảng với 1 điểm.
Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Ai Cập có tỷ lệ thắng 44,1%, Iran là 24,6%, còn khả năng hòa là 31,3%. Opta cũng đánh giá Ai Cập có 61,2% cơ hội đứng đầu bảng G, cao hơn Bỉ và Iran.
Ai Cập chắc suất đi tiếp nếu thắng Iran. Một trận hòa cũng có thể đủ để đại diện châu Phi đứng đầu bảng, nếu Bỉ không thắng New Zealand hoặc không vượt được lợi thế hiệu số của Ai Cập. Iran có thể lên ngôi đầu bảng nếu thắng Ai Cập và Bỉ không đạt kết quả tốt hơn ở trận cùng giờ.
Đây là lần đầu tiên Ai Cập và Iran gặp nhau tại World Cup. Trận đấu duy nhất trước đây giữa 2 đội diễn ra ở LG Cup năm 2000 tại Tehran, kết thúc với tỷ số 1-1 trước khi Ai Cập thắng luân lưu.
Cách xem trực tiếp Ai Cập vs Iran trên VTV
Trận Ai Cập vs Iran được phát sóng trực tiếp trên VTV2. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Để xem trực tiếp Ai Cập vs Iran trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Ai Cập vs Iran đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
Đội hình Ai Cập vs Iran
Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Ai Cập và Iran được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 8h30 giờ Việt Nam).
Bảng G World Cup 2026
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Ai Cập vs Iran, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng G như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Ai Cập 2 4-2 4 2 Iran 2 2-2 2 3 Bỉ 2 1-1 2 4 New Zealand 2 3-5 1
Lực lượng, phong độ Ai Cập trước trận gặp Iran
Ai Cập có 4 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng châu Phi hòa Bỉ 1-1 ở trận ra quân, trong đó Emam Ashour ghi bàn ở phút 19. Đến lượt trận thứ hai, Ai Cập thắng New Zealand 3-1 nhờ các bàn của Mostafa Ziko, Mohamed Salah và Trezeguet.
Chiến thắng trước New Zealand là trận thắng đầu tiên của Ai Cập tại World Cup. Opta thống kê Ai Cập có 19 cú dứt điểm, 7 lần đưa bóng trúng đích, 36 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương và 460 đường chuyền thành công ở trận này; tất cả đều là thông số tốt nhất của đội tuyển này tại World Cup kể từ khi dữ liệu được ghi nhận.
Mohamed Salah có 1 bàn và 2 kiến tạo sau 2 trận đầu tại World Cup 2026. Theo Opta, Salah ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 4 lần ra sân tại World Cup. Nếu ghi bàn trước Iran, anh sẽ vượt Hossam Hassan để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Ai Cập.
Về lực lượng, Hamdy Fathy vẫn nằm trong nhóm bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi phải rời sân trước giờ nghỉ ở trận gặp New Zealand. Hossam Abdelmaguid cũng gặp vấn đề thể trạng, còn Ramy Rabia là phương án có thể được sử dụng ở hàng thủ.
Lực lượng, phong độ Iran trước trận gặp Ai Cập
Iran bất bại sau 2 lượt trận bảng G nhưng chưa có chiến thắng. Đội bóng châu Á hòa New Zealand 2-2 ở trận đầu tiên, với các bàn thắng của Ramin Rezaeian và Mohammad Mohebi. Ở lượt thứ hai, Iran hòa Bỉ 0-0.
Sau 2 trận, Iran có 2 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần. Kết quả hòa trước Bỉ giúp đội bóng của HLV Amir Ghalenoei giữ vị trí nhì bảng trước lượt cuối, nhưng khả năng đi tiếp còn phụ thuộc trực tiếp vào trận gặp Ai Cập và kết quả New Zealand vs Bỉ.
Opta thống kê Iran đang xếp cuối bảng G về số cú dứt điểm, số cú sút trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng sau 2 trận đầu tiên. Đội tuyển này cũng là đội phải đối mặt với nhiều cú sút và cú sút trúng đích nhất trong bảng.
Ở trận hòa Bỉ, Iran sử dụng đội hình xuất phát có tuổi trung bình 32 tuổi 181 ngày, cao nhất trong lịch sử World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển có 3 cầu thủ từ 36 tuổi trở lên đá chính tại World Cup.
Về lực lượng, Iran không có ca treo giò mới trước trận gặp Ai Cập. Roozbeh Cheshmi là trường hợp cần theo dõi sau khi vắng mặt ở 2 trận đầu, trong khi Alireza Jahanbakhsh có thể được cân nhắc trở lại đội hình xuất phát sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Bỉ.
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