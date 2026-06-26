Link xem trực tiếp Ai Cập vs Iran 10h ngày 27/6, bảng G World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Ai Cập vs Iran diễn ra lúc 10h ngày 27/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng G World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ai Cập vs Iran nhanh nhất.

Ai Cập bước vào lượt cuối bảng G với vị trí thuận lợi nhất trên bảng xếp hạng. Đội bóng của huấn luyện viên Hossam Hassan có 4 điểm, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu. Iran đứng sau với 2 điểm, vẫn bất bại nhưng không có lựa chọn an toàn nếu muốn tự mở đường vào vòng loại trực tiếp. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Ai Cập vs Iran Thời gian: 10h ngày 27/6. Sân: Lumen Field, Seattle, Mỹ. Giải đấu: Bảng G World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Xem trực tiếp Ai Cập vs Iran trên kênh nào?

Trận Ai Cập vs Iran được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6 lúc 10h ngày 27/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Iran vẫn bất bại nhưng không có lựa chọn an toàn nếu muốn tự mở đường vào vòng loại trực tiếp. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Ai Cập vs Iran hôm nay

Link xem trực tiếp Ai Cập vs Iran sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Ai Cập vs Iran trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Ai Cập vs Iran trên VTV2 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html.

Thông tin trận Ai Cập vs Iran

Ai Cập hòa Bỉ 1-1 ở trận ra quân, sau đó thắng New Zealand 3-1 để vươn lên dẫn đầu bảng G. Với 4 điểm và hiệu số +2, đội bóng châu Phi có thể đá kiên nhẫn, giữ cấu trúc và chờ khoảng trống thay vì đẩy nhịp trận lên quá sớm. Trên lý thuyết, kể cả trong trường hợp thua, Ai Cập vẫn có thể đi tiếp với vị trí nhì bảng hoặc thứ ba.

Iran lại ở thế khó hơn. Hai trận hòa trước New Zealand và Bỉ giúp đại diện của bóng đá châu Á duy trì hy vọng. Tuy nhiên, 2 điểm chưa đủ để bảo đảm suất đi tiếp. Nếu Bỉ thắng New Zealand ở trận cùng giờ, Iran cần nhiều hơn một kết quả hòa.

Thế trận vì vậy có thể lệch theo từng thời điểm. Ai Cập đủ lý do để kiểm soát rủi ro, còn Iran có thể tiếp tục đá thấp trong hiệp một rồi tăng tốc sau giờ nghỉ. Vấn đề của Iran là khả năng tạo cơ hội: họ xếp cuối bảng G về số cú sút, cú sút trúng đích và xG sau 2 lượt trận.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 26/6 và 27/6 có 6 trận đấu. Na Uy sẽ gặp Pháp trên sân vận động Gillette (Massachusetts, Mỹ). Cùng bảng I, Senegal chạm trán Iraq ở sân BMO (Canada). Trong khi đó, bảng H chứng kiến trận đấu giữa Cape Verde vs Ả Rập Xê Út và Uruguay vs Tây Ban Nha lần lượt trên sân NRG và sân Akron tại Mỹ. Ở bảng G, New Zealand sẽ thi đấu với Bỉ ở sân BC Place (Vancouver, Canada) trong khi Ai Cập gặp Iran ở sân Lumen Field (Seattle, Mỹ).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.