Trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Mexico 8h ngày 25/6, bảng A World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Cộng hòa Séc vs Mexico
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Mexico bắt đầu lúc 8h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Cộng hòa Séc vs Mexico mới nhất tại đây.
Cộng hòa Séc 0 0 Mexico
Thông tin trận Cộng hòa Séc đấu với Mexico (8h ngày 25/6)
Cộng hòa Séc gặp Mexico ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 trên sân Estadio Azteca, Mexico City. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Yael Falcón, người Argentina. Trận Cộng hòa Séc vs Mexico được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6.
Trước trận này, Mexico có 6 điểm sau 2 trận và đã giành quyền vào vòng 1/16. Cộng hòa Séc có 1 điểm, bằng Nam Phi và kém Hàn Quốc 2 điểm. Trận còn lại của bảng A là Nam Phi vs Hàn Quốc, diễn ra cùng giờ.
Mexico chưa thua trận nào tại World Cup trên sân Estadio Azteca, với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội chủ nhà thắng 3 trận gần nhất tại địa điểm này ở World Cup và đều giữ sạch lưới.
Cộng hòa Séc và Mexico chưa từng gặp nhau tại World Cup. Tuy nhiên, Mexico từng thắng Tiệp Khắc (trước khi phân tách thành Cộng hòa Séc và Slovakia) 3-1 ở vòng bảng giải đấu năm 1962. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội là trận giao hữu tháng 2/2000 tại Hong Kong (Trung Quốc), Cộng hòa Séc thắng 2-1.
Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Mexico là 47,8% trong các kịch bản dự đoán. Cộng hòa Séc có 28,5% khả năng thắng, còn tỷ lệ hòa là 23,7%.
Đội hình Cộng hòa Séc vs Mexico
Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Cộng hòa Séc và Mexico được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 6h30 ngày 25/6 theo giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến Cộng hòa Séc vs Mexico
Cộng hòa Séc: Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Soucek, Sadilek; Sulc; Schick, Hlozek.
Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Vargas, Lira, Mora; Gimenez, Jimenez, Quinones.
Bảng A World Cup 2026
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Cộng hòa Séc vs Mexico, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Mexico 2 3-0 6 2 Hàn Quốc 2 2-2 3 3 CH Séc 2 2-3 1 4 Nam Phi 2 1-3 1
Lực lượng, phong độ Cộng hòa Séc trước trận gặp Mexico
Cộng hòa Séc thua Hàn Quốc 1-2 ở trận đầu tiên bảng A. Ladislav Krejci ghi bàn cho Cộng hòa Séc, trước khi Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu lập công giúp Hàn Quốc thắng ngược.
Ở lượt thứ hai, Cộng hòa Séc hòa Nam Phi 1-1. Michal Sadilek ghi bàn sớm cho Cộng hòa Séc, còn Teboho Mokoena gỡ hòa cho Nam Phi trên chấm phạt đền ở cuối trận.
Sau 2 lượt trận, Cộng hòa Séc có 1 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 3 lần. Opta ghi nhận đội tuyển này chưa thắng trận nào tại World Cup 2026. Lần gần nhất Cộng hòa Séc không thắng trận nào ở vòng bảng World Cup là năm 1982, khi còn thi đấu với tên Tiệp Khắc.
Patrik Schick chưa ghi bàn tại World Cup 2026. Theo Opta, tiền đạo này mới có 2 cú sút sau 2 trận đầu tiên, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,2.
Về lực lượng, David Jurasek vắng mặt trong phần còn lại của giải vì chấn thương đùi. Tomas Soucek và Pavel Sulc có thể trở lại đội hình xuất phát.
Lực lượng, phong độ Mexico trước trận gặp Cộng hòa Séc
Mexico thắng Nam Phi 2-0 ở trận mở màn bảng A. Julian Quinones ghi bàn phút thứ 9, Raul Jimenez ấn định tỷ số ở phút 67. Ở lượt thứ hai, Mexico thắng Hàn Quốc 1-0 nhờ bàn thắng của Luis Romo phút 50.
Sau 2 lượt trận, Mexico có 6 điểm, ghi 3 bàn và chưa thủng lưới. Đây là lần đầu tiên Mexico thắng 3 trận liên tiếp tại World Cup nếu tính cả trận cuối cùng của họ ở kỳ giải trước.
Opta thống kê Mexico chưa thua trong 8 trận World Cup đã đấu tại Estadio Azteca. Mexico cũng chưa thủng lưới trong 2 trận đầu tiên tại World Cup 2026.
Julian Quinones ghi 1 bàn cho Mexico ở trận gặp Nam Phi. Theo Opta, Quinones tham gia vào 10 pha dứt điểm của Mexico tại World Cup 2026, gồm 6 cú sút và 4 cơ hội tạo ra. Anh cũng dẫn đầu đội ở số pha rê bóng thành công, số lần kiếm lỗi và số pha gây sức ép cường độ cao.
Về lực lượng, Cesar Montes đã hoàn thành án treo giò một trận sau thẻ đỏ ở trận gặp Nam Phi. Guillermo Ochoa có thể bắt chính ở lượt cuối, khi Mexico có khả năng xoay tua một số vị trí do đã giành quyền đi tiếp.
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