Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt giam 4 người về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Những người bị bắt gồm: Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993), Lưu Văn Trung (SN 1997), cùng trú tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định); Trần Khắc Duy (SN 1990) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1998), cùng trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Đây là chủ của 4 cơ sở sản xuất hơn 3.500 tấn giá đỗ ngâm tẩm hóa chất độc hại.