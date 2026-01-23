Khởi tố vụ thu giữ gần 3 tấn giá đỗ sử dụng chất cấm

Ngày 23/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên.

Vật chứng trong vụ án.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ở xã Tân Thuận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1/2026 đến ngày 18/1/2026, hai cơ sở sản xuất giá đỗ do Phạm Thị T (sinh năm 1980) và Phạm Thị T (sinh năm 1984), đều trú tại xã Tân Thuận quản lý, đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine – là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để kích thích sinh trưởng giá đỗ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố các bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.