Triết lý 'tài sản truyền đời' của giới thượng lưu khi chọn Lagoonia Legacy

(VTC News) -

Sự cộng hưởng của giá trị khan hiếm tự nhiên và tầm nhìn xuyên thế hệ

Tại nhiều gia tộc thượng lưu châu Á, tài sản ven nước từ lâu đã không còn được nhìn nhận như một khoản đầu tư ngắn hạn. Theo báo cáo của Knight Frank, thế hệ tỷ phú mới đang dẫn dắt xu hướng “di cư wellness”, ưu tiên tuyệt đối cho môi trường sống nguyên bản và biệt lập để vừa bảo vệ sức khỏe gia đình, vừa lưu giữ ký ức và bản sắc của cả gia tộc.

Lagoonia Legacy là nơi giá trị sống và giá trị đầu tư cùng tăng trưởng.

Bởi vậy, những dinh thự ven mặt nước, nằm cạnh rừng tự nhiên ngày càng trở thành nhóm tài sản được săn đón. Giá trị của chúng không chỉ đến từ sự khan hiếm mà còn ở khả năng duy trì sức hấp dẫn qua nhiều thế hệ.

Bà Vũ Hoài Thu, CEO Victory Holdings, nhận định: “Thị trường không thiếu sản phẩm, nhưng sản phẩm tốt thật sự thì rất khan hiếm. Những tài sản hội tụ giá trị sử dụng thực, tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng nắm giữ dài hạn luôn là ưu tiên hàng đầu của giới giàu có và đầu tư giàu kinh nghiệm”.

Chính triết lý đó cũng là lý do khiến ông Nguyễn Phí Văn Khuê, một người con của vùng biển Vũng Tàu, đặc biệt quan tâm tới Lagoonia Legacy tại Vinhomes Green Paradise ngay sau khi dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu khởi công, ngày 1/7/2026.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu khởi công ngày 1/7/2026, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Với ông, siêu hạ tầng này không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa hai thủ phủ du lịch biển xuống còn 10 phút, mà còn mở ra cơ hội sở hữu một không gian sống nguyên sơ hiếm có ngay “sát vách” quê hương Vũng Tàu.

“Điều tôi quan tâm khi chọn một ngôi nhà không phải là tài sản sẽ tăng giá bao nhiêu sau vài năm, mà là nhiều chục năm nữa, con cháu có còn muốn quay về và tự hào gìn giữ nơi này hay không”, ông Khuê chia sẻ.

Điều ông Khuê (đội mũ trắng) quan tâm là một tài sản có giá trị truyền đời, bền vững qua nhiều thế hệ.

Tại các dinh thự Lagoonia Legacy, giá trị truyền đời mà các khách hàng như ông Khuê tìm kiếm được định hình từ cấu trúc địa lý độc bản “kề hồ - cận biển - liền rừng”.

Nằm bên Paradise Lagoon rộng 800ha, kết nối trực tiếp với biển Đông và hưởng trọn bầu không khí thuần khiết từ Khu dự trữ sinh quyển thế giới Rừng Sác 75.000ha, bộ sưu tập dinh thự Lagoonia Legacy mang đến một “gia sản xanh” hữu hạn, nơi giá trị tự nhiên trở thành nền tảng vững chắc cho sức khỏe và sự hưng thịnh của gia tộc qua nhiều thế hệ.

Động lực tăng trưởng dài hạn từ siêu hạ tầng và hệ sinh thái gắn kết gia tộc

Nếu thế hệ đi trước tìm kiếm sự bình yên trong nét bất biến của thiên nhiên, thì những người giữ vai trò quyết định tài chính hiện tại lại bị hấp dẫn bởi động lực tăng trưởng mạnh mẽ của tài sản.

Lagoonia Legacy nằm tại trung tâm cực phát triển hướng biển của TP.HCM - khu vực đang đón làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có, với cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Sự xuất hiện đồng thời của các công trình chiến lược không chỉ gia tăng khả năng kết nối mà còn thúc đẩy dòng dân cư, du lịch, thương mại và dịch vụ, tạo nền tảng để giá trị bất động sản tăng trưởng trong dài hạn.

Không dừng lại ở bài toán kinh tế, Lagoonia Legacy còn là lời giải trọn vẹn cho tầng sâu tâm thức của thế hệ kế cận, những người trẻ toàn cầu yêu tự do, chuộng dịch chuyển, nhưng luôn khao khát một “ngôi nhà gốc” để neo giữ sợi dây tình thân và nguồn cội gia tộc.

Lagoonia Legacy mang đến chuẩn sống - nghỉ dưỡng đỉnh cao 365 ngày/năm.

Lagoonia Legacy hưởng trọn vẹn hệ sinh thái sống toàn diện của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, được thiết kế hướng tới việc kiến tạo những trải nghiệm chung cho cả gia đình. Tại đây, mật độ xây dựng chỉ 17,7%, gần 1.000 ha cây xanh và mặt nước, 370 công viên, 100 km đường xe đạp chuyên dụng cùng hơn 1.000 vòi nước ion kiềm tạo nên môi trường sống wellness quy mô lớn hiếm có.

Song song với đó, mọi nhu cầu đẳng cấp của mọi thế hệ trong gia đình, từ giải trí đến chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng tại chỗ với tổ hợp hai sân golf 155ha, vũ trụ giải trí VinWonders với hơn 200 trò chơi, nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, bệnh viện Vinmec hợp tác cùng hệ thống y tế hàng đầu thế giới Cleveland Clinic…

Chủ nhân Lagoonia Legacy được hưởng dịch vụ y tế 5 sao “chuẩn Mỹ” ngay tại Cần Giờ.

Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên nguyên bản, hệ sinh thái sống đẳng cấp và động lực tăng trưởng từ hạ tầng đã tạo nên giá trị khác biệt của Lagoonia Legacy. Đây không chỉ là một tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, mà còn là “ngôi nhà gốc” để các thế hệ cùng trở về, gìn giữ ký ức gia đình và tiếp nối di sản - giá trị cốt lõi làm nên một tài sản truyền đời.