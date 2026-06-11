TP Solar theo đuổi giá trị 'mua chắc - dùng bền' trên thị trường đèn NL mặt trời

(VTC News) -

Chọn đèn năng lượng mặt trời: Không chỉ nhìn thông số

Trước xu hướng sử dụng năng lượng xanh và tiết kiệm điện, đèn năng lượng mặt trời ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn cho sân vườn, cổng nhà hay các khu vực ngoài trời.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thị trường cũng khiến người tiêu dùng đối mặt với "ma trận" thông tin và quảng cáo. Nhiều sản phẩm được giới thiệu với công suất lớn, độ sáng cao hoặc thời gian chiếu sáng kéo dài, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng tấm pin, pin lưu trữ, chip LED và khả năng vận hành ngoài trời.

Chọn đèn NLMT đúng chuẩn không chỉ dựa vào thông số. (Ảnh: TP Solar)

Không ít người chỉ nhận ra sự khác biệt sau một thời gian sử dụng khi đèn giảm độ sáng, thời gian hoạt động không như kỳ vọng hoặc gặp khó khăn trong quá trình bảo hành. Điều này khiến tính minh bạch thông tin và dịch vụ hậu mãi trở thành những tiêu chí ngày càng được người tiêu dùng quan tâm bên cạnh giá bán.

Minh bạch thông tin sản phẩm - nền tảng để người tiêu dùng lựa chọn đúng

Sự "minh bạch" không chỉ nằm ở lời giới thiệu sản phẩm mà phải thể hiện bằng những yếu tố cụ thể, có thể kiểm chứng trong quá trình lựa chọn và sử dụng thực tế.

Tại TP Solar, hãng cho biết tính minh bạch được thể hiện ở nhiều khía cạnh:

Minh bạch nguồn gốc sản phẩm: cung cấp rõ cấu hình, linh kiện cấu thành và định hướng sử dụng phù hợp từng nhu cầu chiếu sáng.

Minh bạch chất lượng linh kiện: các thành phần như tấm pin, pin lưu trữ, chip LED của đèn NLMT được kiểm tra và đánh giá trước khi đưa ra thị trường.

Minh bạch hiệu năng thực tế: thông số được đối chiếu với khả năng vận hành ngoài trời như độ sáng, thời gian chiếu sáng và độ ổn định theo điều kiện sử dụng thực tế.

Minh bạch tư vấn sử dụng: hướng dẫn khách hàng lựa chọn đúng theo từng không gian, tránh tình trạng mua sai công suất hoặc sai mục đích sử dụng.

TP Solar lựa chọn hướng phát triển dựa trên giá trị thực và sự tin cậy của khách hàng. (Ảnh: TP Solar)

Thay vì tập trung vào những thông số mang tính quảng cáo, cách tiếp cận này giúp người tiêu dùng có cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế. Không dừng lại ở sản phẩm, yếu tố minh bạch còn được mở rộng sang chính sách hỗ trợ và bảo hành sau bán hàng, nhằm đảm bảo khách hàng có thể yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Đồng hành sau bán hàng để khách hàng an tâm sử dụng lâu dài

Đối với các thiết bị điện và chiếu sáng ngoài trời, chất lượng sản phẩm chỉ là một phần của trải nghiệm. Phần còn lại đến từ dịch vụ hậu mãi và khả năng hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Trong đó, chính sách bảo hành 3 năm, lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu cùng hệ thống tem bảo hành điện tử kích hoạt qua QR code được TP Solar triển khai nhằm tăng tính minh bạch và đảm bảo quyền lợi người dùng.

Trên nền tảng minh bạch thông tin sản phẩm, TP Solar cho biết tiếp tục chú trọng dịch vụ hậu mãi như một phần trong cam kết đồng hành cùng khách hàng. Trung tâm bảo hành của doanh nghiệp tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng, giúp người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn giải pháp chiếu sáng năng lượng mặt trời.

Khách hàng có thể liên hệ trung tâm bảo hành qua hotline: 0963 608 630 / 0967 166 063 hoặc gửi sản phẩm về địa chỉ: Quốc lộ 39, Bưu cục Viettel Post, Yên Mỹ, Hưng Yên để được hỗ trợ kỹ thuật và xử lý bảo hành.

Dịch vụ sau bán hàng được chú trọng. (Ảnh: TP Solar)

Khi thị trường ngày càng cạnh tranh, việc chú trọng minh bạch thông tin và đồng hành lâu dài sẽ có nhiều lợi thế hơn trong xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, đồng thời giúp khách hàng đưa ra lựa chọn đúng đắn và tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng.