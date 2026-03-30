Ra mắt BST đèn năng lượng mặt trời TP Solar PRO nâng chuẩn hiệu năng và bền bỉ

TP Solar chính thức giới thiệu bộ sưu tập TP Solar PRO - thế hệ đèn năng lượng mặt trời (NLMT) mới được nâng cấp toàn diện về công nghệ và hiệu năng. Bộ sưu tập hướng đến khả năng vận hành ổn định, chiếu sáng mạnh và duy trì độ bền trong nhiều điều kiện môi trường.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng các giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng ngày càng tăng, TP Solar tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, định vị dòng PRO ở phân khúc hiệu năng cao, phục vụ cả nhu cầu dân dụng và công trình.

Được thành lập từ năm 2019, TP Solar là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giải pháp chiếu sáng năng lượng mặt trời tại Việt Nam, tập trung phát triển các sản phẩm ứng dụng năng lượng tái tạo, hướng tới xu hướng sử dụng năng lượng sạch và bền vững.

BST TP Solar PRO đánh dấu bước nâng cấp mới trong chiến lược phát triển sản phẩm của doanh nghiệp, với nền tảng công nghệ gồm: Công nghệ sạc MPPT giúp tối ưu hiệu suất sạc; Tấm pin NLMT 18V hiệu suất cao; Pin lưu trữ LiFePO4 32140 gấp đôi lưu trữ, nâng cao ổn định.

Đèn phi thuyền NLMT TITAN V1 - chiếu sáng công suất lớn cho không gian rộng

TITAN V1 (TP.PT21.1000 và TP.PT21.1500) là dòng đèn phi thuyền thuộc BST TP Solar PRO, được thiết kế cho các khu vực cần chiếu sáng diện rộng như sân bãi, nhà xưởng, bãi xe hoặc trang trại.

Với thiết kế dạng tròn đặc trưng, sản phẩm cho khả năng phân bố ánh sáng đồng đều trên phạm vi lớn, giúp tăng hiệu quả chiếu sáng tổng thể.

TITAN V1 hướng tới các không gian mở, nơi yêu cầu nguồn sáng mạnh, ổn định và phạm vi phủ rộng, đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục trong thực tế.

Đèn pha NLMT STORM V1 - hiệu suất cao, vận hành ổn định trong điều kiện khắc nghiệt

STORM V1 (TP.DP21.1000) là dòng đèn pha công suất lớn, được thiết kế cho các khu vực ngoài trời có điều kiện vận hành khắc nghiệt như công trình, nhà xưởng hoặc sân bãi.

Sản phẩm tập trung vào khả năng vận hành ổn định và độ bền, phù hợp với môi trường chịu tác động của thời tiết như mưa, gió hoặc nhiệt độ cao.

STORM V1 đáp ứng nhu cầu chiếu sáng liên tục với cường độ cao, đồng thời hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng ngoài trời.

Đèn pha NLMT COB LAVA V1 - giải pháp chiếu sáng bền bỉ cho nhu cầu linh hoạt

COB LAVA V1 (TP.CO21.600 và TP.CO21.1000) là dòng đèn pha sử dụng công nghệ LED COB, phù hợp cho các nhu cầu chiếu sáng linh hoạt từ dân dụng đến công trình vừa và nhỏ.

Với đặc trưng ánh sáng tập trung, sản phẩm phù hợp cho các khu vực như sân vườn, lối đi, khu vực sản xuất hoặc không gian cần độ sáng rõ.

COB LAVA V1 hướng tới sự cân bằng giữa hiệu suất chiếu sáng và tính linh hoạt trong ứng dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng thực tế.

Theo đại diện TP Solar, điểm khác biệt của BST TP Solar PRO không chỉ nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ mà ở sự đồng bộ toàn hệ thống công nghệ.

Việc kết hợp MPPT, tấm pin 18V và pin LiFePO4 giúp: Tăng hiệu suất sạc 20 - 50% so với dòng thường trong điều kiện ánh sáng yếu; Rút ngắn thời gian tích điện; Duy trì khả năng chiếu sáng ổn định; Kéo dài tuổi thọ sản phẩm với hơn 2.000 chu kỳ sạc - xả.

Sự nâng cấp này phản ánh xu hướng thị trường khi người dùng ngày càng quan tâm đến hiệu suất và độ bền, thay vì chỉ đánh giá qua độ sáng.

Việc ra mắt BST TP Solar PRO là bước đi tiếp theo trong chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

Các sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đồng thời ghi nhận nhiều dấu ấn trên thị trường.

Trong thời gian tới, TP Solar cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển nhằm mang đến các giải pháp chiếu sáng tối ưu hơn, phù hợp với xu hướng năng lượng tái tạo.

TP Solar - Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: Số 0109008737 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 29/11/2019 Trụ sở chính: C3-NV2 ô số 21, Khu đô thị Mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, TP Hà Nội Chi nhánh miền Bắc: Quốc Lộ 39, Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên Chi nhánh miền Nam: M2/10 Quốc lộ 51, khu phố 1, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai Hotline 0363.993.993 - 1800.64.64.50 Website: https://www.tpsolar.vn/