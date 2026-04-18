TP.HCM xem xét dừng đầu tư Cung Thiếu nhi, Nhà hát hơn 3.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

Một trong những nội dung dự kiến được thông qua tại kỳ họp chuyên đề sáng 18/4 của HĐND TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2026–2031) là xem xét dừng chủ trương đầu tư dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch, đồng thời dừng xây dựng Cung Thiếu nhi TP.HCM.

Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng sẽ quyết định chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Đồng thời, thành phố cũng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT), và thông qua danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn TP.HCM (đợt 1).

Công trình Cung thiếu nhi được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới của TP HCM. (Ảnh: CĐT)

Cung Thiếu nhi TP.HCM nằm tại lô đất 5-2, khu chức năng số 5 - phường An Khánh (Khu đô thị Thủ Thiêm). Công trình cao 10 tầng, có vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng đã được khởi công tháng 10/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028, được định hướng trở thành biểu tượng văn hóa - giáo dục mới dành cho trẻ em Thành phố.

Đây là một trong các dự án trọng điểm được khởi công trong tháng 10 chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công trình cung Thiếu nhi được thiết kế với khán phòng đa năng, sân khấu, kho, phòng kỹ thuật và khu vệ sinh. Tầng trệt là sảnh sinh hoạt, khán phòng đa năng, nhà thể thao hơn 1.000 chỗ, không gian triển lãm - sự kiện, khu ăn uống và kỹ thuật.

Các tầng trên lần lượt bố trí khu chiếu phim, thư viện, bể bơi, phòng STEM - robot - mỹ thuật ứng dụng, lớp võ thuật - cờ vua, phòng nhạc - thu âm - điêu khắc, khoa thẩm mỹ nghệ thuật - múa - thời trang - kịch - nhào lộn, không gian giao lưu văn học - trải nghiệm vũ trụ, khu trưng bày mô hình và nhà hàng phục vụ.

Không gian được thiết kế kết hợp giữa khu vực trong nhà hiện đại và cảnh quan ngoài trời xanh mát, gồm quảng trường trung tâm, sân khấu nước 1.308 chỗ, khu vui chơi, học tập và rèn luyện thể chất cho thiếu nhi.

Dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 10/2018, với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ.

Vị trí nhà hát được xây tại góc cầu Ba Son, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Phối cảnh ban đầu của Dự án nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. (CĐT)

Nhà hát dự kiến khởi công năm 2018 và hoàn thành vào năm 2022, nguồn vốn từ ngân sách thành phố là khoản tiền bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (Quận 1 cũ).

UBND TP.HCM đánh giá việc xây Nhà hát giao hưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế là "thật sự cần thiết và cấp bách", vì hơn 40 năm qua thành phố chưa đầu tư được thiết chế cơ sở văn hóa. Đây sẽ là công trình văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của thành phố trong tương lai.

Tuy nhiên, thời điểm năm 2020-2021 ảnh hưởng dịch COVID-19, TP.HCM chưa bố trí được nguồn vốn nên công trình nhà hát phải tạm dừng, và có thể bổ sung trong kỳ trung hạn 2021-2025 khi có vốn.

Đến năm 2023, dự án nhà hát Thủ Thiêm được bố trí vốn đầu tư công 1,6 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM (chủ đầu tư) đã giải ngân chi thưởng 1,6 tỷ đồng cho các đơn vị đạt giải thiết kế.

Trong năm 2023, UBND TP.HCM cũng chọn dự án xây dựng nhà hát Thủ Thiêm là công trình dấu ấn chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/2025). Tháng 3/2024, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Công trình được xây dựng trên khu đất số 5-2, góc đường Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu chức năng số 5 phường An Khánh.

TP.HCM đã lập và xác định danh mục các dự án cấp bách cần sớm triển khai thực hiện sử dụng nguồn thưởng vượt dự toán thu năm 2022 và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù cho các dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, dự án xây dựng nhà hát Thủ Thiêm dự kiến cần gần 2.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2024, UBND TP.HCM giao Sở VH-TT lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh đối với dự án nhà hát Thủ Thiêm.

Tháng 1/2025, lãnh đạo UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo về việc triển khai dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu đô thị mới Thủ Thiêm được phê duyệt quy hoạch năm 1996, với tổng diện tích 930 ha, gồm 770 ha khu đô thị và 160 ha tái định cư, nằm bên bờ đông sông Sài Gòn. Dự án có quy mô dân số khoảng 200.000 người, khu tái định cư cho 45.000 người. Hiện hạ tầng và các công trình công cộng tại Thủ Thiêm vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thiện Khu đô thị Thủ Thiêm trong 5 năm tới cùng với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ và giai đoạn 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng...