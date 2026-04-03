TP.HCM sẽ rà soát hơn 6.400 xe tải tự đổ, cơi nới thùng

Ngày 3/4, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị sẽ triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra thực tế đối với hơn 6.400 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên địa bàn.

Theo PC08, TP.HCM là trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ lớn nhất cả nước, có mật độ phương tiện giao thông cao và nhu cầu vận tải hàng hóa rất lớn. Các phương tiện vận tải hoạt động liên tục ngày đêm, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng giao thông đô thị.

Thực tế cho thấy, nhóm xe tải tự đổ và sơ mi rơ mooc tải trọng lớn hoạt động với tần suất cao, đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều bất cập như cơi nới thùng xe, chở quá tải, vi phạm niên hạn sử dụng, thiết bị giám sát hành trình hoạt động không hiệu quả… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Nhằm siết chặt quản lý vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an TP.HCM triển khai kế hoạch tổng rà soát với phương châm “đúng, đủ, sạch, sống” về dữ liệu và “rõ người, rõ xe, rõ trách nhiệm” trong quản lý. Đợt kiểm tra không chỉ xử lý vi phạm mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là ngăn chặn tình trạng quá tải, cơi nới thùng xe, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác rà soát được triển khai đồng bộ, tập trung vào các nội dung: kiểm tra hồ sơ pháp lý phương tiện như đăng ký, đăng kiểm, sang tên; đối chiếu biển số với dữ liệu hệ thống để phát hiện phương tiện không rõ nguồn gốc; kiểm tra thực tế nhằm xử lý các hành vi thay đổi kết cấu, “độ, chế” phương tiện, sử dụng quá niên hạn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đánh giá hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera người lái, bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng tình trạng vận hành. Việc kiểm tra được yêu cầu gắn chặt với thực tế, tránh tình trạng hồ sơ “sạch” nhưng phương tiện vẫn vi phạm.

Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải chủ động kiểm tra phương tiện, không tự ý thay đổi kết cấu, thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, sang tên. Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo sức khỏe và thời gian làm việc hợp lý, vận hành đầy đủ thiết bị giám sát.

Kế hoạch tổng rà soát dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Theo cơ quan chức năng, đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn cần sự phối hợp, tự giác từ doanh nghiệp và người dân nhằm xây dựng TP.HCM trở thành đô thị an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Người dân khi có thông tin, hình ảnh liên quan vi phạm giao thông, tai nạn hoặc ùn tắc có thể phản ánh qua số trực ban Phòng CSGT 0693.187.521, đường dây nóng 0326.08.08.08, email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc trang Zalo chính thức của Phòng CSGT TP.HCM để được tiếp nhận, xử lý.