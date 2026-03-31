Bị CSGT tuýt còi, tài xế xe chở đất gọi điện liên tục 15 phút

CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt xe quá tải trong đêm
Hiện nhiều dự án xây dựng triển khai đồng loạt trên địa bàn Hà Nội khiến lượng xe tải chở đất, vật liệu gia tăng, gây áp lực lớn lên giao thông và môi trường.
Trước thực tế này, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khu vực công trường và trên các tuyến đường.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực Đông Anh, những ngày cuối tháng 3, xe tải phục vụ thi công các dự án liên tục di chuyển trên các tuyến đường như Hoàng Sa, Đào Duy Tùng. Đặc biệt vào chiều và tối, mật độ phương tiện tăng rõ rệt, nhiều xe chở đất, cát hoạt động liên tục giữa công trường và các bãi tập kết.
Tối 30/3, trên tuyến đường Hoàng Sa, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) dừng một số phương tiện chở đất để kiểm tra. Quá trình làm việc, CSGT ghi nhận một tài xế có biểu hiện chậm hợp tác.
Theo đó, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế liên tục sử dụng điện thoại, kéo dài thời gian. Phải mất khoảng 15 phút, người này mới cung cấp giấy tờ để lực lượng chức năng kiểm tra theo quy định.
Một tài xế khác cũng liên tục gọi điện thoại sau khi bị CSGT dừng kiểm tra.
Cũng trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện một số xe tải vi phạm quy định về che chắn.
Có trường hợp xe chở đầy cát nhưng không phủ bạt, để vật liệu rơi vãi xuống mặt đường.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu tài xế khắc phục ngay trước khi tiếp tục lưu thông.
Ngoài kiểm tra giấy tờ, các phương tiện có dấu hiệu vi phạm còn được cân tải trọng lưu động.
Việc kiểm soát được thực hiện nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông đúng quy định, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tổ công tác kiểm tra phương tiện và cho cân lưu động phát hiện 2 lỗi vi phạm là chở vật liệu không có che chắn làm rơi vãi ra đường và chở quá tài. Đối với 2 lỗi này, Đội CSGT số 15 xử phạt chủ xe 5 triệu đồng và lái xe 3,9 triệu đồng.
Trước thực trạng xe chở vật liệu gia tăng, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các khu vực có công trình xây dựng. Công tác kiểm soát được thực hiện từ khu vực công trường đến các tuyến đường lân cận nhằm ngăn chặn vi phạm từ sớm.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại uý Phạm Ngọc Quỳnh, cán bộ Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết, đơn vị cũng bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông như chở quá tải, cơi nới thành thùng, ra rơi vãi bùn đất gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Đại uý Phạm Ngọc Quỳnh cho biết, đơn vị đã yêu cầu hơn 40 doanh nghiệp vận tải có trụ sở trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm quy định, không để xảy ra rơi vãi bùn đất, quá tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn hướng tới mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn minh đô thị. "Tính trong vòng 15 ngày trở lại đây, Đội CSGT số 15 đã xử phạt 44 trường hợp vi phạm chở quá tải, 8 trường hợp rơi vãi vật liệu xây dựng và đã vận động cắt 2 thùng xe vì có hành vi cơi nới", đại diện Đội CSGT số 15 thông tin.
