Xuất bản ngày 21/05/2026 11:55 AM
Cận cảnh tháo dỡ khách sạn hạng sang chắn biển Quy Nhơn

(VTC News) -

Khách sạn Bình Dương nằm sát bờ biển đẹp nhất Quy Nhơn (tỉnh Gia lai) đang được tháo dỡ để hoàn trả không gian cảnh quan tự nhiên và quỹ đất phục vụ cộng đồng.

Cận cảnh tháo dỡ, di dời khách sạn Bình Dương bên bờ biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Điện tử VTC News sáng 20/5, công trình khách sạn Bình Dương, nằm tại vị trí "đất vàng" ven biển (đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đang được nhà thầu tháo dỡ, di dời nhằm trả lại đất bờ biển cho mục đích đất công cộng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, hoạt động tháo dỡ sẽ diễn ra trong khoảng 15 ngày.

Sau dọn dẹp mặt bằng, khu đất sẽ được bàn giao cho UBND phường Quy Nhơn Nam quản lý, sử dụng nhằm mục đích công cộng.

Được biết, đơn vị trúng thầu tháo dỡ Khách sạn Bình Dương với số tiền hơn 1 tỷ đồng, theo đó nhà thầu sẽ được phép tận dụng các cấu kiện sắt thép công trình.

Mặt trước công trình Khách sạn Bình Dương Tọa lạc tại số 493 đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã được tháo dỡ các hạng mục cửa sổ và công trình phụ trợ.

Mặt sau khách sạn có views sát biển được tháo dỡ chỉ còn bê tông, cốt thép.

Theo ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, liên quan đến việc tháo dỡ, di dời Khách sạn Bình Dương, địa phương được UBND tỉnh Gia Lai định hướng tiếp nhận và quản lý khu đất này.

"Sau khi bàn giao, phường sẽ xây dựng phương án khai thác phù hợp, ưu tiên phục vụ lợi ích cộng đồng như công viên ven biển, không gian sinh hoạt công cộng và chỉnh trang cảnh quan đô thị", ông Đặng Mạnh Cường thông tin.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, hơn 5 năm qua, UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) xúc tiến việc di dời 3 khách sạn hạng sang chắn biển tại TP Quy Nhơn, để phục vụ cộng đồng, tuy nhiên đến nay chỉ có Khách sạn Bình Dương là công trình đầu tiên thực hiện việc tháo dỡ, di dời.

Trước đó, tỉnh Bình Định cũ đã chi hơn 43 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất cho khách sạn này.

Đồng thời, tỉnh này cũng có quyết định giao hơn 2.800m2 đất tại số 66 Hàn Mặc Tử (Khu vực Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam) để xây dựng Nhà an dưỡng Binh đoàn 15.

Nằm trong kế hoạch di dời, đối với khách sạn Hải Âu, trước đó có thời hạn thuê đất đến năm 2019 nhưng được UBND tỉnh Bình Định (cũ) gia hạn kéo dài thời hạn di dời đến hết tháng 8/2024. Lý do được lãnh đạo tỉnh này đưa ra là, khách sạn Hải Âu là tài sản rất lớn, đặc biệt có công trình khách sạn 11 tầng. Nếu di dời ngay sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp và vấn đề công ăn, việc làm của hàng trăm lao động.

Trong khi đó, khách sạn Hoàng Yến còn thời hạn thuê đất đến gần 30 năm (tháng 5/2052). Đối diện thời hạn thuê đất còn dài, UBND tỉnh Gia Lai hiện đang thương thảo với chủ khách sạn tiếp tục tìm giải pháp, tháo gỡ khó khăn, di dời phù hợp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quan điểm của tỉnh Gia Lai, cả 3 khách sạn trên sẽ phải di dời theo lộ trình, để tạo không gian sinh hoạt cho cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển. Tỉnh muốn phát triển phố biển Quy Nhơn theo hướng hiện đại, có bản sắc riêng, giữ được những cảnh quan thiên nhiên cũng như các di sản văn hóa.

Nguyễn Gia
