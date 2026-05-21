Cao Bằng nhân rộng mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông'

(VTC News) -

Năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong trường học, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, toàn ngành tổ chức trên 1.500 buổi tuyên truyền, thu hút trên 300.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia.

Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều cam kết chấp hành quy định khi tham gia giao thông đối với học sinh, cán bộ giáo viên nhà trường.

Buổi tuyên truyền an toàn giao thông tại trường THPT Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Duy trì và nhân rộng 108 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã trao tặng gần 9.700 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1, tổ chức đảm bảo trật tự ATGT tại các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, giáo viên nhà trường, hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Để học sinh nhận thức và an toàn hơn khi tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh, Công ty Honda, UBND các xã, Công an các xã tổ chức các buổi tuyên truyền luật trật tự ATGT tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại trường THCS Tổng Cọt, cán bộ đã tuyên truyền về luật TTATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Tại trường THCS Tổng Cọt, xã Trà Lĩnh, cán bộ Phòng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền pháp luật về TTATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường với các nội dung trọng tâm như: Quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện; Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện;

Các hành vi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh như: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; Tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông;

Phần giao lưu hỏi đáp kiến thức ATGT giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức tự giác chấp hành khi tham gia giao thông.

Kỹ năng xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông trên đường đèo dốc, khu vực nông thôn, miền núi; Văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và trách nhiệm của học sinh trong việc chấp hành pháp luật.

Không khí buổi ngoại khóa diễn ra sôi nổi với phần giao lưu hỏi đáp kiến thức ATGT, giúp các em học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức tự giác chấp hành khi tham gia giao thông.

Học sinh được thực hiện kỹ năng lái xe an toàn.

Tại trường THPT Thạch An, buổi tuyên truyền có sự tham gia của 545 học sinh cùng 39 cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của ma tuý, các phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên; đồng thời phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về giao thông đường bộ, các hành vi vi phạm phổ biến trong lứa tuổi học sinh và chế tài xử lý.

Bên cạnh đó, cán bộ tuyên truyền đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách; Kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe máy điện an toàn; Xử lý tình huống khi tham gia giao thông, góp phần hình thành thói quen, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền ATGT cho học sinh, các cơ quan, đoàn thể đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Các cơ quan, đoàn thể luôn quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Hoàng Bé Tuấn Anh (học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Vĩnh Quang, phường Nùng Trí Cao), là một trong những trường hợp đặc biệt, lớn lên khi cả bố và mẹ đều bị câm điếc bẩm sinh.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào khoản trợ cấp ít ỏi. Bố của em bị bệnh, không còn khả năng lao động. Tuấn Anh sống cùng ông bà nội tuổi cao, sức yếu. Con đường đến trường của em là sự chắt chiu, hy sinh và tình thương của cả gia đình và những người xung quanh.

Tuấn Anh vẫn luôn nỗ lực vươn lên, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, học sinh tiêu biểu. Em nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ công an để giúp đỡ mọi người và bảo vệ quê hương.

Biết được hoàn cảnh của em, Chi đoàn - Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát Giao thông đã nhận đỡ đầu em Tuấn Anh là “em nuôi của Đoàn - Hội” trong thời gian 3 năm với tổng số tiền hỗ trợ 18.000.000 đồng.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để em Tuấn Anh vững bước trên con đường học tập và thực hiện ước mơ của mình.