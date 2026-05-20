USD là tiền gì?

Đồng đô la Mỹ, có mã giao dịch quốc tế USD (United States Dollar), là đơn vị tiền tệ chính thức của Mỹ. Việc phát hành đồng USD do Federal Reserve System (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) đảm nhiệm. Ký hiệu thông dụng nhất của USD là dấu $.

USD hiện là một trong những đồng tiền được sử dụng rộng rãi nhất trong các giao dịch thương mại, tài chính và thanh toán quốc tế. Nhờ tính ổn định và mức độ phổ biến cao, đồng đô la Mỹ còn được nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ chọn làm đồng tiền lưu hành chính thức.

Đồng Đô la Mỹ hiện lưu hành cả tiền giấy và đồng xu.

Tiền giấy USD có nhiều mệnh giá như 1 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD.

Đồng xu gồm các mệnh giá 1 cent (penny), 5 cents (nickel), 10 cents (dime), 25 cents (quarter), 50 cents (half-dollar) và 1 đô la.

USD là đơn vị tiền tệ chính thức của Mỹ. (Ảnh minh họa)

1 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Theo tỷ giá USD/VND ngày 20/5/2026 tại Vietcombank:

1 USD = 26.121 VND (mua tiền mặt) = 26.151 VND (mua chuyển khoản) = 26.391 VND (bán)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 20/5/2026 tại BIDV:

1 USD = 26.161 VND (mua tiền mặt và Séc) = 26.161 VND (mua chuyển khoản) = 26.319 VND (bán)

Lưu ý, tỷ giá quy đổi giữa USD và VND biến động hàng ngày theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Vì vậy, để biết chính xác 1 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam tại thời điểm giao dịch, người đổi cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng.

Ngoài ra, mỗi ngân hàng sẽ niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Người đổi nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi Đô la Mỹ phù hợp nhất.

Đổi USD ở đâu để tránh bị phạt?

Tại Việt Nam, việc đổi tiền USD phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Theo Thông tư 20/2011/TT-NHNN, người dân có thể đổi tiền USD sang VND tại các ngân hàng. Bên cạnh ngân hàng, một số tổ chức kinh tế cũng được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ nếu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Khi giao dịch đổi USD, người dân phải cung cấp các giấy tờ, chứng từ phù hợp với giao dịch thực tế theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng được phép và đại lý đổi ngoại tệ để bảo đảm việc mua bán ngoại tệ đúng mục đích và phù hợp quy định pháp luật.