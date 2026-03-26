Sự cố hy hữu tại Miss Grand Thailand: Thí sinh rơi răng giả khi đang hô tên

Đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 diễn ra tối 25/3 với sự tham gia của 77 thí sinh. Bên cạnh các phần thi, chương trình còn gây chú ý bởi một số tình huống "dở khóc dở cười" trên sân khấu.

Cụ thể ngay trong khoảnh khắc quan trọng khi vừa xuất hiện trên sân khấu để thực hiện phần hô tên, người đẹp Kamolwan Chanago gặp phải sự cố hy hữu khi phần răng nhân tạo của cô bị tuột ra ngoài.

Ngay khi phát hiện sự cố, người đẹp nhanh chóng quay mặt vào trong để xử lý và tiếp tục phần trình diễn. Sau đó, cô giữ được sự bình tĩnh, tự tin hoàn thành phần thi váy dạ hội.

Khoảnh khắc rơi răng giả của thí sinh Kamolwan Chanago.

Đoạn video ghi lại tình huống này nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tình huống hiếm gặp tại một cuộc thi sắc đẹp, đồng thời bày tỏ sự cảm thông và đánh giá cao cách xử lý chuyên nghiệp của thí sinh.

Ngoài thí sinh rơi răng giả, một thí sinh khác gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu bằng xe lăn, kết hợp biểu diễn hình thể và tạo dáng uốn éo. Màn trình diễn này nhanh chóng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, ở phần thi áo tắm, một thí sinh khác cũng gây chú ý khi chủ động tháo răng giả ngay trên sân khấu trong lúc trình diễn, khiến nhiều người bất ngờ.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan (Miss Grand Thailand) tổ chức hơn 10 năm, thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội nhờ phong cách trình diễn đa dạng, đề cao yếu tố giải trí.

Điểm đặc trưng của Miss Grand Thailand từ lâu nằm ở yếu tố giải trí và khả năng tạo hiệu ứng mạng xã hội. Ngay từ vòng đầu tiên, dàn thí sinh gây chú ý khi tràn ra đường với loạt chiêu trò độc lạ như giả ăn mày, cưỡi voi, thậm chí có người nằm trong quan tài để tạo được sự chú ý.

Những năm gần đây, Chủ tịch cuộc thi là ông Nawat Itsaragrisil nhiều lần vấp phải ý kiến trái chiều khi đưa ra các yêu cầu khác biệt, như khuyến khích thí sinh livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng hoặc tham gia các hoạt động tương tác trực tuyến.

Đêm chung kết Miss Grand Thailand dự kiến diễn ra ngày 28/3 tại Pattaya. Cô gái chiến thắng sẽ đại diện Thái Lan tham dự Miss Grand International 2026 tổ chức tại Ấn Độ.