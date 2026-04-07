Tổng thống Trump: Mỹ chiến thắng, có thể thu phí đi lại qua eo biển Hormuz

Hôm 6/4, khi được hỏi liệu ông có chấp nhận thỏa thuận cho phép Iran thu phí từ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Còn việc chúng ta thu phí thì sao? Tôi thà làm vậy còn hơn để họ thu. Tại sao chúng ta không nên làm thế? Chúng ta là người chiến thắng. Chúng ta đã thắng".

Ông Trump nhắc lại việc Iran bị đánh bại về mặt quân sự, một tuyên bố mà ông đưa ra từ những ngày đầu của cuộc chiến, bất chấp những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa liên tục của Iran trong khu vực cũng như hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz.

Tàu chở hàng di chuyển gần eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

“Điều duy nhất họ có là tâm lý kiểu như, ‘Ồ, chúng ta sẽ thả vài quả mìn xuống nước’. Được rồi, không, ý tôi là, chúng ta có kế hoạch thu phí cầu đường”, ông Trump nói.

Eo biển Hormuz nối liền Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, phần lớn nằm trong lãnh hải của Oman và Iran. Trước khi cuộc xung đột xảy ra, khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua eo biển này mỗi này.

Những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra khi ông công bố tối hậu thư “cuối cùng” giành cho Tehran, yêu cầu mở lại eo biển Hormuz và đồng ý với điều khoản của Washington hoặc đối mặt với cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cầu và nhà máy điện.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh mọi thỏa thuận với Iran đều phải bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz. “Chúng ta cần một thỏa thuận mà tôi chấp nhận được và một phần của thỏa thuận đó là chúng ta muốn được tự do vận chuyển dầu mỏ”, ông Trump cho hay.

Các báo cáo cho thấy Iran đã bắt đầu thu phí đối với một số ít tàu thuyền mà nước này cho phép đi qua eo biển Hormuz. "Tình hình eo biển Hormuz sẽ không thể trở lại như trước xung đột", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên X hồi tháng 3.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi kêu gọi “các thỏa thuận mới” để quản lý tuyến đường thủy quan trọng này sau xung đột, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và bảo vệ lợi ích của Iran.

“Tôi tin rằng sau khi xung đột kết thúc, bước đầu tiên nên là soạn thảo nghị định thư mới cho eo biển Hormuz. Đương nhiên, việc này nên được thực hiện giữa các quốc gia nằm ở hai bên eo biển", ông Araghchi nhấn mạnh.

Tuần trước, Nhà Trắng cũng thông báo ông Trump đang cân nhắc việc yêu cầu các nước Ả Rập chi trả những khoản chi phí của Washington trong cuộc chiến tại Iran.