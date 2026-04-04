Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông Trump nhấn mạnh rằng sự cố một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ “không ảnh hưởng gì” đến các cuộc tiếp xúc với Iran. “Đây là xung đột và chúng ta đang ở trong vùng chiến sự”, ông Trump nói, cho thấy cách tiếp cận cứng rắn và chấp nhận rủi ro trong bối cảnh xung đột hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Liên quan đến việc chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, Tổng thống Trump từ chối bình luận về kịch bản nếu thành viên phi hành đoàn còn lại bị bắt giữ hoặc gặp nguy hiểm. Ông chỉ bày tỏ hy vọng tình huống đó sẽ không xảy ra.

Trong khi đó, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được thực hiện, phản ánh mức độ nhạy cảm của tình hình khi nguy cơ leo thang không chỉ đến từ các đòn tấn công, mà còn từ những biến số ngoài kiểm soát như số phận binh sĩ.

Bên cạnh các phát biểu về quân sự, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra những thông điệp gây chú ý liên quan tới năng lượng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông viết ngắn gọn: “Giữ dầu lại, ai cần?”, hàm ý về vai trò chiến lược của tài nguyên trong cuộc xung đột.

Trước đó, ông cũng cho rằng Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian, thậm chí biến đây thành lợi thế kinh tế. Quan điểm này đánh dấu sự điều chỉnh đáng chú ý, khi trước đó Washington từng cho rằng trách nhiệm này thuộc về các quốc gia khác.

"Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, chúng ta hoàn toàn có thể MỞ EO BIỂN HORMULZ, CHIẾM LẤY DẦU MỎ VÀ KIẾM ĐƯỢC MỘT KHOẢN TIỀN KHỔNG LỒ", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social hôm 3/4.