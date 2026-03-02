Kuwait bắn nhầm 3 máy bay chiến đấu của Mỹ, phi công nhảy dù thoát hiểm

(VTC News) -

Một máy bay chiến đấu là tiêm kích F-15 của Mỹ rơi tại Kuwait. (Nguồn: X)

Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (USCENTCOM), ba tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị hệ thống phòng không Kuwait bắn hạ nhầm trong lúc giao tranh căng thẳng với Iran. Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn đã thoát hiểm thành công và hiện trong tình trạng ổn định.

Vụ việc xảy ra vào lúc 23h03 ngày 1/3 (giờ châu Âu, khoảng 11h ngày 2/3 giờ Việt Nam). Ba máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury trên không phận Kuwait.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh chiến sự tại khu vực đang leo thang mạnh, khi các lực lượng Mỹ và đồng minh đồng thời phải đối phó với nhiều mối đe dọa như các đợt không kích, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái do Iran triển khai.

Máy bay F-15 của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait. (Nguồn: CNN)

Khi hệ thống phòng không được đặt trong trạng thái cảnh báo cao để ứng phó nguy cơ tấn công từ nhiều hướng, lực lượng phòng không Kuwait nhận diện nhầm mục tiêu, dẫn tới việc bắn hạ các chiến đấu cơ Mỹ đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) tuyên bố rằng một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait. Dẫn nguồn tin địa phương, IRNA đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn hạ.

"Theo các nguồn tin địa phương, một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait vào sáng sớm hôm thứ Hai", IRNA cho biết.

F-15 là dòng tiêm kích hạng nặng do hãng McDonnell Douglas phát triển từ năm 1967 và chính thức đưa vào trang bị cho Không quân Mỹ từ năm 1976. Trải qua nhiều thập kỷ, mẫu máy bay này trở thành một trong những xương sống của lực lượng không quân Mỹ, nổi bật với khả năng chiếm ưu thế trên không và kiểm soát không phận.

Đến thập niên 1980, Mỹ tiếp tục cho ra đời biến thể đa nhiệm F-15E Strike Eagle, phát triển trên nền tảng thiết kế hai chỗ ngồi của F-15B. So với phiên bản ban đầu, F-15E được tăng cường khả năng tấn công mặt đất bên cạnh nhiệm vụ không chiến. Vào năm 1998, mỗi chiếc F-15E có giá xuất xưởng khoảng 31 triệu USD, tương đương xấp xỉ 62 triệu USD theo giá trị hiện nay, chưa bao gồm chi phí vũ khí đi kèm.