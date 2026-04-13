Chi tiết cách Mỹ bắt đầu áp lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz từ tối 13/4

Lực lượng quân sự Mỹ sẽ bắt đầu triển khai lệnh phong tỏa hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ thứ Hai, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Theo CENTCOM, các tàu thuyền đi và đến Iran sẽ bị chặn, song Washington không ngăn cản các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz nếu hành trình không liên quan tới các cảng của Iran.

“Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của mọi quốc gia khi ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm toàn bộ các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman”, CENTCOM nêu trong thông cáo.

Tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Jag Vasant treo cờ Ấn Độ neo tại cảng Mumbai, Ấn Độ, sau khi đi qua eo biển Hormuz, ngày 1/4/2026. (Ảnh: AP/Rafiq Maqbool)

Chiến dịch dự kiến bắt đầu vào 10h sáng theo giờ miền Đông Mỹ (21h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Trước thời điểm này, các thông báo chính thức sẽ được gửi tới giới vận tải biển.

CENTCOM khuyến cáo các tàu theo dõi Thông báo hàng hải và liên hệ với lực lượng hải quân Mỹ qua kênh 16 khi hoạt động tại Vịnh Oman và khu vực tiếp cận eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf có động thái đáp trả mang tính cảnh báo khi đăng bản đồ các trạm xăng gần Nhà Trắng, kèm thông điệp: “Hãy tận hưởng mức giá xăng hiện tại”.

“Với cái gọi là ‘lệnh phong tỏa’, sớm thôi các bạn sẽ phải hoài niệm về thời xăng 4–5 USD/gallon”, ông viết trên mạng xã hội X.

Diễn biến căng thẳng tại eo biển Hormuz đang đẩy chi phí năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho biết giá xăng loại phổ thông tại Mỹ đã tăng 40% so với thời điểm trước khi xung đột với Iran bùng phát.

Trả lời Fox News ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu và khí đốt trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 “có thể giảm, hoặc giữ nguyên, hoặc tăng nhẹ, nhưng nhìn chung sẽ không biến động lớn”.