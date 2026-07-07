Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục lịch trình thăm Syria sau vụ nổ ở Damascus

Ngày 7/7, hai vụ nổ liên tiếp xảy ra tại trung tâm thủ đô Damascus, gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Macron được cho là đang lưu trú trong chuyến thăm Syria.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Theo Bộ Nội vụ Syria, vụ việc làm 18 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa, xử lý hiện trường. Theo kết quả điều tra ban đầu, hai thiết bị nổ được chế tạo một cách thô sơ, được đặt trong một thùng rác và một chiếc ô tô đậu bên đường đã phát nổ, cho thấy đây không phải sự cố ngẫu nhiên mà có dấu hiệu của một vụ tấn công có chuẩn bị.

Vụ nổ xảy ra đúng thời điểm Tổng thống Macron đang tới Phủ Tổng thống Syria để hội đàm với Tổng thống Ahmad al-Sharaa. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Pháp khẳng định, Tổng thống Macron không nghe thấy tiếng nổ, không bị ảnh hưởng và chương trình chuyến thăm không thay đổi.

Chuyến thăm được đánh giá mang ý nghĩa biểu tượng lớn, bởi ông Macron là nguyên thủ EU đầu tiên tới Damascus kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Đây cũng là bước đi thể hiện sự ủng hộ của Pháp đối với tiến trình tái thiết, ổn định và tái hội nhập quốc tế của Syria.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, song vụ việc cho thấy nguy cơ các lực lượng cực đoan hoặc các nhóm chống đối tìm cách phá hoại tiến trình mở cửa ngoại giao của Syria.