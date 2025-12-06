(VTC News) -

Tổng thống Pháp chơi bóng bàn ở Trung Quốc. (Video: ITTF)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 5/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp các vận động viên bóng bàn Trung Quốc và Pháp đang tham dự Giải World Cup Đồng đội Hỗn hợp ITTF 2025 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Trong buổi gặp gỡ, ông Macron nhận áo thi đấu từ cả đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Pháp. Ông cũng chơi bóng bàn cùng các vận động viên, tạo nên bầu không khí giao lưu thân thiện và cởi mở.

Hình ảnh do phóng viên Xinhua ghi lại cho thấy Tổng thống Pháp trò chuyện, giao lưu và chụp ảnh với các tuyển thủ hai nước, nhấn mạnh vai trò của thể thao như một cầu nối thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân Trung Quốc và Pháp.

Buổi gặp diễn ra bên lề các hoạt động của Giải World Cup Đồng đội Hỗn hợp ITTF - sự kiện lớn của bóng bàn thế giới đang được tổ chức tại Thành Đô.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chạy bộ tại công viên Hồ Cẩm Thành (Jincheng Lake Park) ở thành phố Thành Đô.

Rồi ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm đập Đô Giang Yển (Dujiangyan) - công trình thủy lợi được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, đóng vai trò điều tiết nguồn nước cho khu vực Thành Đô, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viện đã đưa Tổng thống Pháp và Phu nhân Brigitte Macron đi tham quan công trình thủy lợi hàng nghìn năm tuổi, một Di sản Thế giới nằm giữa khung cảnh núi non tỉnh Tứ Xuyên.

Tổng thống Pháp chơi bóng bàn ở Trung Quốc, gặp các vận động viên. (Ảnh: Tân Hoa xã)

