Ông Nguyễn Xuân Thắng là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội nghị sáng 10/3. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Theo đó, Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội đồng có chức năng giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối của Đảng, về những chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng Lý luận Trung ương có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện một số chương trình, dự án nghiên cứu khoa học do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Hội đồng còn tham mưu cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh duy trì và củng cố mối quan hệ về công tác nghiên cứu, trao đổi lý luận với các cơ quan nghiên cứu của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

Cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; có con dấu và kinh phí hoạt động do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bố trí từ nguồn cấp của Trung ương.

38 thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng ký quyết định của Ban Bí thư về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 (Hội đồng).

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Xuân Thắng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phó Chủ tịch Thường trực); ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Tổng thư ký).

Các ủy viên không chuyên trách hội đồng gồm: ông Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; ông Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Trần Quốc Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; ông Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế quốc dân; ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Ông Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Ngô Tuấn Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp lý, Bộ Tư pháp; ông Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ông Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng tiểu ban Kinh tế Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; ông Trần Vi Dân, Phó Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; ông Bùi Công Duy, Phó giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lại Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.