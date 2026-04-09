Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định đặc xá năm 2026

Chiều 9/4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Quang cảnh họp báo.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026.

"Việc ban hành Quyết định đặc xá ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước: Kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương, phép nước. Đồng thời thực hiện chính sách nhân đạo một cách có trách nhiệm, gắn chặt với yêu cầu quản lý xã hội", Phó Chủ nhiệm Văn phòng nhấn mạnh.

Theo Quyết định về đặc xá năm 2026, thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/5/2026. Đối tượng được đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Điều kiện được đề nghị đặc xá cũng được nêu rõ trong quyết định. Quyết định của Chủ tịch nước cũng nêu rõ 15 trường hợp không được đề nghị đặc xá.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, thực hiện Quyết định số 22/2023 của Thủ tướng về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đến tháng 4/2026, đã có gần 15.000 người được vay với số vốn gần 1.300 tỷ đồng.

Nguồn vốn này đã giúp nhiều cá nhân ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển cuộc sống gia đình, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự bền vững.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính sách, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các bộ ngành và Ngân hàng Chính sách xã hội để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng tăng mức vốn vay và nới lỏng các điều kiện thuận lợi hơn cho người tái hòa nhập cộng đồng.

Đề cập đến những điểm mới trong quy định đặc xá năm nay, Thứ trưởng nêu rõ, dù về cơ bản Quyết định 457 kế thừa các quy định trước đó, nhưng đã có những sự điều chỉnh để đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất trong quá trình thực thi.

Đáng chú ý, đối với phạm nhân án chung thân đã được giảm xuống án có thời hạn, quy định mới bổ sung cụm từ "ít nhất" vào điều kiện xếp loại cải tạo để khẳng định yêu cầu tối thiểu phải có 18 quý liên tục đạt loại khá trở lên.

Đồng thời, các quy định về trường hợp không được đặc xá cũng được siết chặt và chi tiết hơn nhằm tránh sai sót tại các cơ sở giam giữ.

Cụ thể, diện không được xét đặc xá đã mở rộng đối với những người có một tiền án nhưng lại bị kết án phạt tù về tội do cố ý, hoặc phạm các tội nghiêm trọng như cưỡng dâm có tính chất loạn luân, cưỡng dâm trẻ em và cướp đoạt tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, những đối tượng phạm từ hai tội do cố ý trở lên hoặc có từ ba lần bị kết án phạt tù về cùng một tội do cố ý cũng sẽ không thuộc diện được xem xét trong đợt này.