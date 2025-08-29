Chủ tịch nước đặc xá cho gần 14.000 phạm nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Toà án Nhân dân Tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước Lương Cường.

Theo Quyết định số 1693, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/9.

Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân tại Trại giam Ninh Khánh, ngày 1/5.

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá khẳng định và thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù đã ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, mong sớm được hưởng sự khoan hồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Từ 2009 đến nay, Chủ tịch nước 11 lần ký quyết định đặc xá cho trên 104.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động học tập tốt trở về với gia đình, cộng đồng, làm công dân có ích cho xã hội.

Hầu hết người được đặc xá trở về đã nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện, nhiều người trong số họ trở thành doanh nhân thành đạt hoặc tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp. Đặc xá năm 2024, tính đến nay mới có 5 trong tổng số 3.765 người được đặc xá tái phạm tội; đặc xá dịp 30/4/2025 (đợt 1) với số lượng lớn (hơn 8.055 người), tính đến nay mới có 4 người tái phạm tội.

Kết quả trong các đợt đặc xá trước đây được Nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao, điều đó tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và pháp luật trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng.