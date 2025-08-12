Phạm nhân nghèo không có tiền khắc phục hậu quả vẫn có cơ hội được đặc xá?

(VTC News) -

Sáng 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật là sửa đổi, bổ sung quy định về xếp loại chấp hành án theo hướng không lấy kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của phạm nhân gây ra để nhận xét, đánh giá và xếp loại quá trình chấp hành án phạt tù của phạm nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. (Ảnh: quochoi.vn)

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cân nhắc việc dự thảo Luật bỏ quy định liên quan đến điều kiện về kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của phạm nhân gây ra để nhận xét, đánh giá và xếp loại chấp hành án.

Ông Hoàng Thanh Tùng cho rằng, kết quả khắc phục hậu quả là căn cứ quan trọng để đánh giá ý thức chấp hành bản án của phạm nhân đối với hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra, bảo đảm quyền lợi cho cá nhân, pháp nhân là người bị hại trong vụ án hình sự; nếu không quy định nội dung này thì sẽ không khuyến khích phạm nhân khắc phục hậu quả, không bảo đảm tính thống nhất với nguyên tắc "huyến khích người chấp hành án ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo, tự nguyện bồi thường thiệt hại" quy định tại dự thảo Luật.

"Do vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị giữ quy định nội dung này trong dự thảo Luật. Trường hợp cần phân hóa một số phạm nhân có điều kiện khó khăn trong việc khắc phục hậu quả, dẫn đến ảnh hưởng đến xếp loại chấp hành án thì đề xuất quy định các điều kiện khác cho phù hợp", ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tham gia thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nhận định kết quả khắc phục hậu quả thể hiện ý thức của phạm nhân, nhưng có một số phạm nhân gia đình nghèo nên không thể khắc phục được.

Song, bà Lê Thị Nga đề nghị phải đưa vào kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù, phạm nhân mới tự giác, tự nguyện khắc phục, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quyền của bị hại.

"Tôi đồng ý với ý kiến của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp vì việc này đã được thực hiện tương đối nề nếp, cũng đảm bảo cho công tác thi hành án dân sự được tốt hơn", bà Lê Thị Nga nói.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: quochoi.vn)

Giải trình sau đó, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, quy định này để tháo gỡ một phần bất công bằng đối với những người không có điều kiện khắc phục hậu quả.

"Có những phạm nhân dù chấp hành rất tốt nội quy, kỷ luật lao động sản xuất, học tập... nhưng vì nghèo không thi hành nổi bản án còn lại nên họ không được giảm án, không được đưa vào diện đặc xá. Dự thảo quy định về nguyên tắc và Bộ trưởng Công an quy định bằng thông tư cụ thể để giải quyết vấn đề này mang tính công bằng, hợp lý hơn trong thi hành án hình sự", Thứ trưởng Bộ Công an lý giải.