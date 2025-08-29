Không phạm nhân nào trong các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá

(VTC News) -

Chiều 29/8, tại họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, có 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá dịp này.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, trong số các phạm nhân được đặc xá không có trường hợp nào nằm trong các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Về trường hợp cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết thêm: "Đến thời điểm hiện nay, theo quyết định của Chủ tịch nước, trong số 13.920 phạm nhân được đặc xá lần này, không có tên phạm nhân Đinh La Thăng".

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, thông tin tại buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước khẳng định, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài.

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình, được Nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đặc xá năm 2025 cả đợt 1 và đợt 2 đều diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng nhờ có sự chỉ đạo thống nhất, đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan nên công tác đặc xá đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện.

"Bảo đảm tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét đặc xá và không có bất kỳ phạm nhân nào không đủ điều kiện lại được xem xét đặc xá theo quy định", ông Cấn Đình Tài nhấn mạnh.