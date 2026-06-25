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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin xe 25/6: Audi A3 tự học cách đỗ xe, BYD Denza N8L 2027 nâng cấp pin Audi A3 bổ sung công nghệ tự học đỗ xe, Denza N8L nâng cấp pin và sạc siêu nhanh... là một số tin xe đáng chú ý ngày 25/6.

Nhận định, dự đoán tỷ số Paraguay vs Australia: Tự quyết suất đi tiếp Nhận định Paraguay vs Australia, bảng D World Cup 2026 (9h ngày 26/6): Phân tích phong độ, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Paraguay đấu với Australia.

Công nghệ 25/6: Google nâng cấp Gemini 3.5 Flash; Microsoft tung Surface giá rẻ Google cải tiến Gemini 3.5 Flash, Microsoft ra mắt Surface 8GB RAM hỗ trợ học tập và công việc hiệu quả.

Rừng phòng hộ bị 'xẻ thịt' và những cửa lò bí ẩn tại Quảng Ninh Hàng chục ha rừng phòng hộ bị xâm hại và những cửa lò bí ẩn chưa được làm rõ đặt ra dấu hỏi về trách nhiệm quản lý rừng và tài nguyên khoáng sản tại Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh toàn quyền quyết định sử dụng nhà, đất dôi dư sau sáp nhập Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định quản lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư, kể cả các cơ sở do Trung ương quản lý nhưng đã giao cho địa phương.

Điện Biên thử nghiệm 6.000 chuyến bay UAV phục vụ nông nghiệp và y tế Điện Biên kế hoạch thử nghiệm khoảng 6.000 chuyến bay UAV trong nông nghiệp, y tế, logistics và đo đạc bản đồ số đến năm 2027.

Link xem trực tiếp Tunisia vs Hà Lan 6h ngày 26/6 Cập nhật link xem trực tiếp Tunisia vs Hà Lan: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.

Vì sao Facebook luôn hiện quảng cáo đúng thứ bạn vừa nhắc tới? Nghi vấn "Facebook nghe lén" gây làn sóng lo ngại về quyền riêng tư trong cộng đồng người dùng nhưng đáng lo hơn cả là bản chất của hệ thống quảng cáo nhắm mục tiêu.

Cập nhật tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc, bảng A World Cup 2026 mới nhất Cập nhật tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Nam Phi vs Hàn Quốc thuộc bảng A World Cup 2026.

7 thiết bị ngốn điện nhất mùa hè, nhiều món ít ai ngờ đến Mùa hè khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt, có những thiết bị tưởng tiết kiệm hóa ra lại là kẻ âm thầm ngốn điện đáng sợ.

Giải mã sự thật: Thang máy không thể rơi tự do khi mất điện đột ngột Mất điện khi đi thang máy khiến nhiều người lo sợ bị kẹt hoặc rơi tự do, nhưng thực tế hệ thống hiện đại lại an toàn hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.

TP.HCM - TP Đồng Nai: Tầm nhìn phát triển siêu vùng kinh tế phía Nam Đồng Nai đang trở thành cực tăng trưởng phía Đông khi TP.HCM mở rộng theo cấu trúc đô thị đa trung tâm.