788 đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc dự lễ báo công và vào Lăng viếng Bác

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại.