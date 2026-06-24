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Xuất bản ngày 24/06/2026 10:12 AM
Xuất bản ngày 24/06/2026 10:12 AM

788 đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc dự lễ báo công và vào Lăng viếng Bác

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII dự lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 24/6, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 24/6, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức chào cờ, nghe lời dặn của Bác dành cho thanh niên và báo công với Bác.

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức chào cờ, nghe lời dặn của Bác dành cho thanh niên và báo công với Bác.

Ban Bí thư Trung Đoàn khóa XII và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Ban Bí thư Trung Đoàn khóa XII và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII có sự tham dự 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII có sự tham dự 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Sau lễ báo công, đoàn đại biểu thành kính dâng vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ báo công, đoàn đại biểu thành kính dâng vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong ngày 24 và 25/6.

Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong ngày 24 và 25/6.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, cho ý kiến về Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, cho ý kiến về Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình "Đại hội không giấy tờ". Toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết tại Đại hội đều được thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình "Đại hội không giấy tờ". Toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết tại Đại hội đều được thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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