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Xuất bản ngày 18/07/2026 02:01 PM
Cập nhật lúc 03:02 PM ngày 18/07/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lực lượng cảnh sát tập trung trấn áp các loại tội phạm

(VTC News) -

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, lực lượng Cảnh sát nhân dân tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng các xã/phường không ma túy...

Sáng nay (18/7) tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỉ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026). Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026).

Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ; mong muốn các cán bộ với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta.

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành các mục tiêu chiến lược, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ rất vẻ vang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 vấn đề.

Trong đó, cần tập trung tham mưu, làm nòng cốt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hoà, phát triển ngay sau khi được ban hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, lực lượng Cảnh sát nhân dân tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng các xã/phường không ma tuý, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn và xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới..

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-luc-luong-canh-sat-tap-trung-tran-ap-cac-loai-toi-pham-post1316432.vov

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