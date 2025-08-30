Xúc động hình ảnh hàng nghìn cựu chiến binh hướng về Ba Đình chờ tổng duyệt diễu binh

Ở khu vực ưu tiên dành riêng cho cựu chiến binh, những chiếc ghế nhựa được sắp xếp thẳng hàng. Ông Nguyễn Lương Yên, 75 tuổi, đến từ Hưng Yên, cùng đồng đội năm xưa có mặt ở Hà Nội từ chiều qua (29/8). “Trời mưa có vất vả, nhưng có đồng đội bên cạnh, chúng tôi lại thấy như trở về thời trận mạc”, ông Yên chia sẻ.