Xúc động hình ảnh hàng nghìn cựu chiến binh hướng về Ba Đình chờ tổng duyệt diễu binh

Rạng sáng 30/8, những tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi tất cả cùng hướng về buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Giữa dòng người kiên nhẫn chờ đợi, hình ảnh hàng nghìn cựu chiến binh khoác quân phục, lặng lẽ ngồi sát bên nhau, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử đã tạo nên một khoảnh khắc gây xúc động mạnh.
Họ đến từ khắp mọi miền đất nước – từ miền núi trung du, đồng bằng Bắc Bộ cho tới vùng sông nước phương Nam...
Có người đi xe chung, có người được con cháu dìu tới, có cụ phải chống gậy, nhưng ai cũng mang trong mình niềm háo hức được chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.
Ở khu vực ưu tiên dành riêng cho cựu chiến binh, những chiếc ghế nhựa được sắp xếp thẳng hàng. Ông Nguyễn Lương Yên, 75 tuổi, đến từ Hưng Yên, cùng đồng đội năm xưa có mặt ở Hà Nội từ chiều qua (29/8). “Trời mưa có vất vả, nhưng có đồng đội bên cạnh, chúng tôi lại thấy như trở về thời trận mạc”, ông Yên chia sẻ.
Ông Trịnh Ngọc Vinh được một chiến sĩ trẻ đưa vào khu vực ưu tiên. "Được chứng kiến cảnh tượng hùng tráng này ngay tại Quảng trường Ba Đình, tôi thấy như mình sống lại những năm tháng tuổi trẻ, tự hào vì Tổ quốc đang ngày một giàu đẹp, vững mạnh”, ông Vinh nói.
Trong mưa, không ít lúc những người lính năm xưa lại đồng thanh hát vang các bài ca cách mạng.
Trước đó, sáng 29/8, lực lượng Công an Hà Nội triển khai, tạo dựng khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho cựu chiến binh và người cao tuổi.
Những vị trí ưu tiên này nằm ngay trên trục đường trung tâm, giúp hàng nghìn cựu chiến binh có thể theo dõi trọn vẹn từng đội hình diễu binh đi qua. Sự chuẩn bị chu đáo ấy càng khiến khung cảnh thêm phần trang trọng, ấm áp.
Theo kế hoạch, từ 6h30 ngày 30/8, lễ tổng duyệt cấp Nhà nước sẽ chính thức diễn ra với nhiều nghi thức đặc biệt: rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, máy bay quân sự bay qua bầu trời Thủ đô, cùng hơn 40 khối diễu binh – diễu hành quy mô lớn. Tại Quảng trường Ba Đình, 43 khối diễu binh sẽ lần lượt đi qua lễ đài, gồm 26 khối quân đội, 17 khối công an, 4 khối quân đội nước ngoài, khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an. Khối diễu binh trên biển tại Khánh Hòa sẽ truyền hình ảnh về Hà Nội.
Ngoài khối lực lượng vũ trang, chương trình còn có 13 khối diễu hành quần chúng và màn xếp hình xếp chữ quy mô lớn. Riêng lực lượng đứng làm nền tại lễ đài tăng lên 29 khối.
Bình luận