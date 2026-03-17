Tôn vinh 34 tác phẩm báo chí tiêu biểu góp phần xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội

Ngày 17/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VIII, đồng thời phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ IX. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và trao giải cho các tác giả đoạt giải.

Nhóm PV của Ban Thời sự VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chuyên đề. (Ảnh: Cao Thắng)

Phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VIII, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh vai trò then chốt của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời khẳng định những kết quả nổi bật của Thủ đô trong thời gian qua.

Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, năm 2025 ghi dấu nhiều chuyển biến mạnh mẽ khi Đảng bộ thành phố đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo theo tinh thần “hành động, thực chất, hiệu quả”. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với yêu cầu “làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng” trở thành phương châm xuyên suốt trong điều hành. Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng tích cực, GRDP năm 2025 đạt 8,16%, quy mô nền kinh tế khoảng 63,5 tỷ USD. Thu ngân sách lần đầu vượt 700.000 tỷ đồng. Riêng quý I/2026, thu ngân sách đạt 216.000 tỷ đồng, tương đương hơn 30% dự toán; GRDP dự kiến tăng khoảng 10,23%.

Bên cạnh đó, Hà Nội duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược với nhiều dự án trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch và an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô. Một điểm nhấn quan trọng là tỷ lệ cử tri đi bầu cử Quốc hội khóa XVI đạt 99,54% – mức cao trong nhiều nhiệm kỳ, thể hiện niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả của Báo Hà Nội Mới.

Ông Nguyễn Văn Phong khẳng định, những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Báo chí đã bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời công tác xây dựng Đảng, lan tỏa mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời chỉ ra những hạn chế, điểm nghẽn cần khắc phục. Sau 8 năm tổ chức, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội ngày càng khẳng định uy tín và sức lan tỏa.

Năm 2025, Ban Tổ chức tiếp nhận 323 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí, tăng mạnh so với năm trước. Cơ cấu gồm 83 tác phẩm báo in, 206 báo điện tử, 6 phát thanh và 28 truyền hình, cho thấy sự tham gia ngày càng rộng rãi của các loại hình báo chí.

Giải năm nay thu hút 29 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và địa phương tham gia – mức cao nhất từ trước đến nay. Chất lượng tác phẩm được đánh giá đồng đều, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chiều sâu và bản lĩnh chính trị vững vàng. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải cho 34 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc và vinh danh 2 cơ quan báo chí tiêu biểu. Giải đặc biệt thuộc về nhóm tác giả Báo Hà Nội Mới.

Bước sang năm 2026 – năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Hà Nội xác định ba nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện nghị quyết phát triển Thủ đô, thông qua Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Luật Thủ đô (sửa đổi) với cơ chế đặc thù. Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ IX năm 2026, tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.