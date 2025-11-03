VOV thúc đẩy ứng dụng AI, nâng tầm báo chí số an toàn và hiệu quả

Ngày 3/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức hội thảo chuyên đề “Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và An ninh Dữ liệu - Nền tảng trong quá trình chuyển đổi số”, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong việc xây dựng môi trường báo chí - truyền thông an toàn, hiệu quả và sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

Đến dự hội thảo, về phía Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc; ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong Đài Tiếng nói Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Công nghệ CMC có ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc chiến lược tập đoàn; ông Lê Minh - Giám đốc Công nghệ CMC; ông Lê Anh Linh - Phó Chủ tịch tập đoàn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cho rằng: “Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cách thức vận hành của ngành truyền thông. Các cơ quan báo chí không chỉ cần đổi mới mô hình sản xuất nội dung, mà còn phải chú trọng quản trị dữ liệu, bảo đảm an toàn hệ thống và tính xác thực thông tin trong môi trường số hóa".

Theo ông Vũ Hải Quang, đây không chỉ là hội thảo về công nghệ mà còn là dịp để định hình lại tư duy làm báo trong kỷ nguyên số.

Với vai trò là kênh truyền thông đa phương tiện chủ lực Quốc gia, VOV xác định phát triển hạ tầng số là xu thế tất yếu và là ưu tiên hàng đầu nhằm giữ vững vị thế, đồng thời nâng tầm ảnh hưởng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Cùng với đó, VOV mong muốn tăng cường ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và giải pháp an ninh mạng, nhằm nâng cao năng lực sản xuất nội dung, tối ưu quy trình biên tập và bảo vệ tài sản dữ liệu - nguồn lực quan trọng của báo chí trong thời đại số.

"Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là yêu cầu sống còn để nâng tầm Đài Quốc gia. Muốn AI hoạt động hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải có dữ liệu tốt và đảm bảo an toàn. Nếu trước đây chỉ nói đến chuyển đổi số một cách chung chung thì nay cần phải nói đến AI, yếu tố tất yếu của sự phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí.

Đây là cơ hội lớn để xây dựng tòa soạn thông minh, giúp phóng viên, biên tập viên giảm bớt áp lực, tiết kiệm thời gian khi chuyển đổi giữa văn bản và giọng nói, để tập trung hơn vào nghiên cứu, sáng tạo nội dung sâu và có giá trị”, ông Vũ Hải Quang nhấn mạnh.

Cùng với đó, AI còn là chìa khóa cá nhân hóa nội dung, giúp phân tích hành vi, sở thích người dùng để cung cấp thông tin phù hợp hơn. Bên cạnh đó, công nghệ này hỗ trợ tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu suất làm việc, rút ngắn thời gian sản xuất tin bài.

Tuy nhiên, ông Vũ Hải Quang khẳng định: "AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế con người trong hoạt động báo chí. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh dữ liệu. Không có cơ sở dữ liệu lớn, không có Big Data thì cũng không thể có AI.

AI chính là động lực thúc đẩy chuyển đổi số gắn liền với bảo mật và an toàn thông tin. Đài Tiếng nói Việt Nam luôn xác định mình là cơ quan truyền thông chính xác, uy tín và tiên phong trong đổi mới công nghệ".

AI là “trợ lý sáng tạo” giúp báo chí chuyển đổi số an toàn và hiệu quả

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC, nhấn mạnh: “CMC luôn coi trọng sứ mệnh đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan báo chí trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Với tầm nhìn CMC - The Digital Transformation Partner, CMC không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ, mà còn xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, kết nối từ hạ tầng, nền tảng, ứng dụng, dịch vụ, bảo mật đến trí tuệ nhân tạo”.

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC

Theo ông Sơn, CMC đã phát triển 3 trụ cột chính phục vụ cho chuyển đổi số ngành báo chí – truyền thông: Hạ tầng số (Digital Infrastructure) - gồm CMC Cloud, hệ thống Data Center đạt chuẩn Tier III quốc tế, và mạng lưới kết nối phủ khắp 63 tỉnh thành; Giải pháp trí tuệ nhân tạo (CMC AI Ecosystem) - ứng dụng AI vào biên tập, sản xuất, và phân tích dữ liệu truyền thông; An ninh dữ liệu & quản trị rủi ro (CMC Cyber Security) - giúp bảo vệ toàn diện tài sản dữ liệu, hệ thống nội dung, và người dùng cuối.

“CMC xác định AI là công cụ then chốt trong tối ưu hóa quy trình biên tập và nâng cao trải nghiệm người dùng, với các nhóm giải pháp cụ thể như AI trong biên tập & xử lý nội dung. Bằng cách tự động phân loại, tóm tắt, gợi ý tiêu đề, kiểm duyệt và chuẩn hóa ngôn ngữ.

Ứng dụng AI, ngôn ngữ tự nhiên (NLP) bằng cách chuyển đổi giọng nói thành văn bản phục vụ dịch thuật, biên tập nhanh và tạo phụ đề tự động. Nhận diện hình ảnh, phát hiện nội dung sai lệch hoặc bị chỉnh sửa. Gợi ý nội dung phù hợp theo hành vi và sở thích người nghe/đọc. Hỗ trợ tạo bản nháp tin, tổng hợp thông tin và sinh nội dung dựa trên dữ liệu tin cậy”, ông Sơn cho hay.

Ông Lê Anh Linh - Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC.

Theo đại diện CMC, việc triển khai AI trong tòa soạn cần đi song hành với chiến lược quản lý dữ liệu chuẩn hóa và đảm bảo an toàn thông tin - để AI thực sự trở thành “trợ lý sáng tạo” thay vì chỉ là công cụ kỹ thuật.

Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự hội thảo.

Chia sẻ về chuyên đề “Tích hợp AI đảm bảo an toàn thông tin trong chiến lược chuyển đổi số - Ứng dụng trong báo chí và truyền thông”, ông Lê Anh Linh - Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC khẳng định: “AI đang đóng vai trò ngày càng lớn trong phát hiện và phản ứng sớm với rủi ro an ninh mạng, đặc biệt trong bối cảnh các hình thức tấn công như deepfake đang gia tăng mạnh trong lĩnh vực truyền thông.

CMC sẽ tiếp tục đồng hành cùng VOV và các cơ quan báo chí - truyền thông Việt Nam, không chỉ cung cấp công nghệ mà còn chia sẻ tri thức, giải pháp và nguồn lực để xây dựng môi trường truyền thông số an toàn, minh bạch và sáng tạo hơn”.