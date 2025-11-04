Tai nạn lao động tại xưởng sản xuất gỗ, 2 người thương vong

(VTC News) -

Tối 4/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai xác nhận, tại xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH Kiệt Lâm YB (Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 công nhân thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Đức Mậu)

Chiều cùng ngày, khi đang vận hành thử dây chuyền trong khu vực nhà xưởng, 2 công nhân không may bị rơi từ độ cao khoảng 6m xuống nền nhà. Cú ngã mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, thời điểm xảy ra sự cố, doanh nghiệp này đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm dây chuyền sản xuất nhằm kiểm tra các hạng mục kỹ thuật và môi trường trước khi chính thức đi vào hoạt động. Khu nhà xưởng của công ty rộng hơn 40.000 m², được đầu tư đồng bộ máy móc để chế biến dăm gỗ và viên nén gỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin, phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 11/8, tại Km62+00, khi nhóm công nhân thi công bằng cách cho xe trộn bê tông của Công ty Phương Anh phun bê tông vào các tấm cốp pha dựng thủ công, đến khoảng 3/4 chiều cao bậc nước thì hệ cốp pha bị sập.

Ba công nhân rơi từ trên cao xuống, bị khối bê tông đè lấp, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.