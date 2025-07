Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương lập đoàn điều tra tai nạn lao động

(VTC News) -

Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4787 gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh.

Việc này nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và bảo đảm thực thi đúng quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở tại công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A (tỉnh Lai Châu), hồi tháng 5. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Bộ Nội vụ cho biết, nghị quyết của Quốc hội quy định cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không còn tổ chức thanh tra thì thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước không thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành mà thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động thì Sở Nội vụ có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh.

Thành phần đoàn điều tra tai nạn lao động do Sở Nội vụ quyết định bao gồm: đại diện của đơn vị (phòng) thuộc Sở Nội vụ có chức năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động làm trưởng đoàn; đại diện Sở Y tế; đại diện Liên đoàn lao động cấp tỉnh và thành phần khác (nếu thấy cần thiết).

"Bộ Nội vụ đề nghị các Sở Nội vụ kịp thời thành lập các đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh để điều tra các vụ tai nạn theo đúng quy định pháp luật", công văn nêu rõ.

Theo báo cáo của các địa phương, ước tính thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra năm 2024 (như chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương...) là trên 42.565 tỷ đồng (tăng khoảng 26.208 tỷ đồng so với năm 2023); thiệt hại về tài sản trên 492 tỷ đồng (giảm khoảng 230 tỷ đồng so với năm 2023).

6 tháng đầu năm 2025 xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, điển hình như: vụ 3 người tử vong tại nhà xưởng đang sửa chữa trong khu công nghiệp Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) vào ngày 18/4; vụ 2 người tử vong và 3 người bị thương xảy ra tại Công ty gạch men Phương Nam (Đồng Nai cũ) nghi do độc khí CO vào ngày 26/5; vụ tai nạn lao động do sạt, lở đất đá xảy ra ngày 16/5 tại công trường thi công thủy điện Tả Páo Hồ 1A (tỉnh Lai Châu) làm 5 người chết và 4 người bị thương...

Điều này cho thấy công tác an toàn vệ sinh lao động cần được quan tâm và tăng cường hơn nữa.