Hiện trường vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc khiến 3 người thương vong

Theo lãnh đạo Công an xã Tuy An Bắc, khoảng 9h cùng ngày, trong lúc 7 nhân công của công ty Duy Phong thi công bậc thang lên mái cao tốc bằng cách phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công, thì bị sập hệ cốt pha làm các công nhân: Nguyễn Bá N. (45 tuổi, trú xã Tuy An Đông); Tôn Thành M. (55 tuổi, trú xã Tuy An Bắc) và 1 người tên Dũng (thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối lượng bê tông vùi lấp.