Hiện trường vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc khiến 3 người thương vong

Trưa 11/8, tại dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết và 1 người bị thương.
Theo lãnh đạo Công an xã Tuy An Bắc, khoảng 9h cùng ngày, trong lúc 7 nhân công của công ty Duy Phong thi công bậc thang lên mái cao tốc bằng cách phun bê tông bằng vòi lên các tấm cốt pha dựng thủ công, thì bị sập hệ cốt pha làm các công nhân: Nguyễn Bá N. (45 tuổi, trú xã Tuy An Đông); Tôn Thành M. (55 tuổi, trú xã Tuy An Bắc) và 1 người tên Dũng (thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối lượng bê tông vùi lấp.
Vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân: M., N. chết tại chỗ; anh Dũng bị thương hiện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.
Cơ quan chức năng xác định, khi giàn cốp pha bậc nước cao tốc trên vách núi bị sập, nhóm công nhân rơi từ độ cao 40 m xuống đất.
Tại hiện trường, giàn cốp pha rơi vãi ngổn ngang dưới đất.
Sau tai nạn, người dân và cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vào một mái che gần đó.
Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng sẽ đưa thi thể 2 nạn nhân về nhà, bàn giao cho gia đình.
Đến chiều 11/8, cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường.
Dự án cao tốc nói trên do Ban Quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư. Công ty Thăng Long là nhà thầu chính. Công ty Duy Phong là nhà thầu, đã thuê 7 nhân công tại địa phương làm công trình bậc nước.
Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông), đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) 19,6 km, Đăk Lăk (Phú Yên cũ) hơn 42 km. Điểm đầu tuyến giao quốc lộ 19 và kết nối cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đoạn cuối nối cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, xã Tuy An Bắc. Dự án có tổng mức đầu hơn 14.800 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm nay.
Bình luận