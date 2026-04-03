Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Sáng 3/4, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thông tin về Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 và thông tin về tình hình tai nạn lao động năm 2025.

Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) trả lời báo chí sáng 3/4.

Tại họp báo, phóng viên phản ánh thực tế dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới kéo dài 3 ngày, sau đó người lao động đi làm 2 ngày rồi lại tiếp tục nghỉ lễ 30/4 trong 4 ngày. Từ đó, nhiều người mong muốn được hoán đổi ngày làm việc để có kỳ nghỉ liên tục 9 ngày. Phóng viên đề nghị Bộ Nội vụ cho biết quan điểm về vấn đề này.

Trả lời, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết, những ngày nghỉ của năm 2026 được Chính phủ cho phép và Bộ Nội vụ đã thông báo vào tháng 10/2025.

"Quá trình thực hiện những ngày nghỉ theo Bộ luật lao động đã được xin ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương và Công đoàn các cấp. Đến hôm nay, Chính phủ và Bộ Nội vụ thống nhất không có chủ trương gì mới đối với thông báo ngày nghỉ trong năm 2026", ông Vũ Trọng Bình nhấn mạnh.

Theo thông báo lịch nghỉ với cán bộ, công chức, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 Âm lịch). Năm nay, ngày 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật, 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Như vậy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy, ngày 25/4, đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

Chi tiết lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Để tạo thuận lợi cho sinh viên, một số trường như Đại học Kinh tế TP.HCM, trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Ngoại thương, trường Đại học Thương mại lựa chọn giải pháp dạy bù hoặc tổ chức học trực tuyến vào các ngày xen kẽ. Nhờ đó, sinh viên và giảng viên có thể nghỉ liền mạch từ dịp Giỗ Tổ đến hết lễ 1/5, tổng thời gian nghỉ 9 ngày.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Với việc 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam và sẽ trở thành ngày nghỉ lễ, số ngày nghỉ trong năm 2026 chạm mức 26 ngày, tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề.