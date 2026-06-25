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Xuất bản ngày 25/06/2026 12:30 PM
Xuất bản ngày 25/06/2026 12:30 PM

Toàn cảnh hồ điều hòa gần 400 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày cán đích

Minh Đức
Minh Đức
(VTC News) -

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp hoàn thành và dự kiến vận hành trước 30/6, góp phần nâng năng lực thoát nước, giảm ngập úng và tạo thêm mảng xanh cho phía Tây Hà Nội.

Toàn cảnh hồ điều hòa hơn 17ha ở Hà Nội sắp vận hành

Dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 được triển khai tại phường Đại Mỗ (Hà Nội) với quy mô 17,2ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 12ha. Công trình có tổng chiều dài kè gần 1.950m, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng và được định hướng trở thành một trong những hạng mục hạ tầng thoát nước quan trọng của khu vực phía Tây Thủ đô.

Dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 được triển khai tại phường Đại Mỗ (Hà Nội) với quy mô 17,2ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 12ha. Công trình có tổng chiều dài kè gần 1.950m, tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng và được định hướng trở thành một trong những hạng mục hạ tầng thoát nước quan trọng của khu vực phía Tây Thủ đô.

Không chỉ đảm nhận chức năng thu gom và điều tiết dòng chảy, hồ điều hòa Đồng Bông 2 còn góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình - Đại Mỗ diễn ra nhanh chóng.

Không chỉ đảm nhận chức năng thu gom và điều tiết dòng chảy, hồ điều hòa Đồng Bông 2 còn góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình - Đại Mỗ diễn ra nhanh chóng.

Được khởi công ngày 27/1, dự án giữ vai trò điều tiết nước cho toàn bộ lưu vực Mễ Trì, Đại Mỗ và Mỹ Đình. Sau gần 5 tháng triển khai, công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới mục tiêu về đích vào ngày 30/6.

Được khởi công ngày 27/1, dự án giữ vai trò điều tiết nước cho toàn bộ lưu vực Mễ Trì, Đại Mỗ và Mỹ Đình. Sau gần 5 tháng triển khai, công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới mục tiêu về đích vào ngày 30/6.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, đến nay các hạng mục chính của dự án cơ bản hoàn thành. Lòng hồ đã được nạo vét, hệ thống kè bờ được xây dựng đồng bộ cùng các tuyến thu gom, tiêu thoát nước và hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, đến nay các hạng mục chính của dự án cơ bản hoàn thành. Lòng hồ đã được nạo vét, hệ thống kè bờ được xây dựng đồng bộ cùng các tuyến thu gom, tiêu thoát nước và hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành.

Hệ thống lan can quanh hồ được lắp đặt khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời nâng cao mỹ quan cho toàn bộ không gian công trình.

Hệ thống lan can quanh hồ được lắp đặt khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn, đồng thời nâng cao mỹ quan cho toàn bộ không gian công trình.

Toàn cảnh hồ điều hòa gần 400 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày cán đích - 6
Toàn cảnh hồ điều hòa gần 400 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày cán đích - 7

Cùng với đó, các tuyến đường và lối đi bao quanh hồ cũng đang được hoàn thiện từng phần. Khi đưa vào sử dụng, khu vực này sẽ hình thành không gian cảnh quan đồng bộ, tạo điểm nhấn mới cho đô thị phía Tây Hà Nội.

Toàn cảnh hồ điều hòa gần 400 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày cán đích - 8
Toàn cảnh hồ điều hòa gần 400 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày cán đích - 9

Trên công trường, nhiều mũi thi công đang được duy trì để hoàn thiện những phần việc còn lại.

Những mảng cây xanh cùng không gian mặt nước rộng lớn cũng đang dần hiện hữu, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường khu vực.

Những mảng cây xanh cùng không gian mặt nước rộng lớn cũng đang dần hiện hữu, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường khu vực.

Theo thiết kế, hồ Đồng Bông 2 có dung tích điều tiết hơn 500.000m³ nước mưa, đóng vai trò "bể chứa" nước cho khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình và Đại Mỗ. Công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng tại nhiều điểm nóng ở phía Tây Thủ đô.

Theo thiết kế, hồ Đồng Bông 2 có dung tích điều tiết hơn 500.000m³ nước mưa, đóng vai trò "bể chứa" nước cho khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình và Đại Mỗ. Công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng tại nhiều điểm nóng ở phía Tây Thủ đô.

Việc hoàn thành dự án trước mùa mưa năm 2026 được kỳ vọng sẽ sớm phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống ngập, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng thoát nước theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Việc hoàn thành dự án trước mùa mưa năm 2026 được kỳ vọng sẽ sớm phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống ngập, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng thoát nước theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

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