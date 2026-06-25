Toàn cảnh hồ điều hòa gần 400 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày cán đích

Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp hoàn thành và dự kiến vận hành trước 30/6, góp phần nâng năng lực thoát nước, giảm ngập úng và tạo thêm mảng xanh cho phía Tây Hà Nội.
Toàn cảnh hồ điều hòa hơn 17ha ở Hà Nội sắp vận hành
Cùng với đó, các tuyến đường và lối đi bao quanh hồ cũng đang được hoàn thiện từng phần. Khi đưa vào sử dụng, khu vực này sẽ hình thành không gian cảnh quan đồng bộ, tạo điểm nhấn mới cho đô thị phía Tây Hà Nội.
Trên công trường, nhiều mũi thi công đang được duy trì để hoàn thiện những phần việc còn lại.
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