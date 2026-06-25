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Toàn cảnh hồ điều hòa gần 400 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày cán đích Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp hoàn thành và dự kiến vận hành trước 30/6, góp phần nâng năng lực thoát nước, giảm ngập úng và tạo thêm mảng xanh cho phía Tây Hà Nội.

Bí thư Hà Nội: Thúc đẩy xây trường học, giảm tải áp lực cho cha mẹ Theo Bí thư Hà Nội, thành phố thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, trường học, bệnh viện, không gian cho người cao tuổi sinh hoạt, các em nhỏ vui chơi.

Cầu thủ Qatar chịu phạt nặng, loại khỏi World Cup vẫn bị cấm tiếp FIFA đã ra án treo giò 5 trận đối với tiền vệ Assim Madibo sau pha vào bóng khiến Ismael Kone của Canada gãy chân tại World Cup 2026.

Công an xác minh vụ nữ khách hàng bị shipper hành hung ở Hà Nội Cho rằng liên hệ nhiều lần không được, phải đợi chờ lâu, người giao hàng và nữ khách hàng xảy ra mâu thuẫn, nam shipper lao vào hành hung nạn nhân.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Nhật Bản vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán Nhật Bản có tỷ lệ thắng cao hơn Thụy Điển trong trận đấu tại bảng F World Cup 2026.

Giá tiêu hôm nay 25/6: Trong nước và thế giới đi ngang Giá tiêu hôm nay 25/6 tiếp tục ổn định tại thị trường trong nước, còn giá tiêu xuất khẩu cùng mức với phiên trước.

Bố mẹ xây nhà bằng tiền của tôi nhưng sau đó lại sang tên cho anh trai Tôi đi xuất khẩu lao động nhiều năm, ăn uống kham khổ, không dám tiêu gì để dành tiền cho bố mẹ xây nhà, rồi họ sang tên nhà cho anh trai mà không hề cho tôi biết.

Nhập cảnh vào Mỹ lần thứ 3, đội trưởng Iran bị giữ lại sân bay gần nửa giờ LĐBĐ Iran cho biết Mehdi Taremi và trợ lý huấn luyện viên bị quan chức Mỹ giữ lại tại sân bay 25 phút, khiến toàn đội chậm hành trình tới Seattle thi đấu với Ai Cập.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Ecuador vs Đức, bảng E World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán Đức có tỷ lệ thắng cao hơn Ecuado, Deniz Undav là nhân vật đáng chú ý trong trận đấu tại bảng E World Cup 2026.

Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu Nguyễn Văn Hưng bị đề nghị 27-28 năm tù VKS đề nghị mức án 27-28 năm tù với bị cáo Nguyễn Văn Hưng cho 2 tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để ước mơ của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu cơ hội, thiếu niềm tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin.

Người thay ông Phạm Nhật Vượng làm TGĐ Công ty sản xuất xe VinFast là ai? Tân Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast là chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất và vận hành.

ROX Living Đức Thọ trao sổ hồng, khẳng định vị thế tâm điểm phồn vinh Khu đô thị kiểu mẫu ROX Living Đức Thọ (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia sự kiện trao sổ hồng và chương trình chào hè Summer Fest 2026.

HLV Nhật Bản: Messi như siêu nhân, không thể ngăn cản Huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản ví Lionel Messi như siêu nhân vì anh ở đẳng cấp khác so với phần còn lại của giới bóng đá.