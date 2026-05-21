Tin thế giới nổi bật trong ngày 21/5

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay sáng 21/5, các diễn biến chính tập trung vào khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Trung Quốc, cuộc điện đàm căng thẳng giữa ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về Iran, kết quả chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin, phản ứng của Cuba trước động thái từ Mỹ và việc quân đội Mỹ đổ bộ khám xét tàu treo cờ Iran tại vịnh Oman.

Điện Kremlin: Ông Putin và ông Trump có thể gặp nhau vào tháng 11

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau bên lề hội nghị APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 tới, dù hiện chưa có cuộc hội đàm chính thức nào được lên lịch.

Ông Putin vừa kết thúc chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Trung Quốc, đã xác nhận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông sẽ tham dự hội nghị APEC tổ chức tại Thâm Quyến vào ngày 18-19/11. Trong khi đó, ông Trump cũng được cho là có kế hoạch tham dự sự kiện này.

“Nếu cả hai nhà lãnh đạo đều có mặt tại Trung Quốc, họ có thể sẽ gặp nhau và tổ chức một cuộc trao đổi nào đó”, ông Ushakov nói.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8/2025 - cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang.

Ông Trump và Thủ tướng Israel điện đàm căng thẳng về Iran

Ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc điện đàm được mô tả là căng thẳng liên quan tới khả năng chấm dứt xung đột với Iran.

Theo Axios, ông Netanyahu bày tỏ nghi ngờ về khả năng Tehran tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến chương trình hạt nhân cũng như cam kết không tấn công các quốc gia vùng Vịnh.

Nguồn tin cho biết Thủ tướng Israel mong muốn nối lại chiến dịch quân sự nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran và gây sức ép với chính quyền Tehran.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục khẳng định vẫn còn cơ hội cho giải pháp ngoại giao, song cảnh báo Washington sẵn sàng tái triển khai hành động quân sự nếu Iran không nhượng bộ trong đàm phán.

“Tôi muốn ngăn một cuộc chiến nếu điều đó có thể cứu được nhiều sinh mạng”, ông Trump phát biểu ngày 20/5.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin đạt loạt kết quả quan trọng

Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Trung Quốc với hàng loạt thỏa thuận hợp tác quan trọng được ký kết giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm kéo dài gần ba giờ ở Đại lễ đường Nhân dân, ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tập trung thảo luận các lĩnh vực từ thương mại, năng lượng tới an ninh quốc tế.

Ông Putin cho biết kim ngạch thương mại song phương đã vượt 240 tỷ USD trong năm ngoái, đồng thời khẳng định năng lượng tiếp tục là động lực chính của hợp tác Nga - Trung.

Theo Điện Kremlin, hai bên đạt thống nhất về các thông số chính của dự án đường ống khí đốt Power of Siberia 2.

Hơn 40 văn kiện liên chính phủ và doanh nghiệp đã được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, công nghệ hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và truyền thông.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định lập trường phản đối bá quyền, “luật rừng” trong quan hệ quốc tế và nhấn mạnh cần giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột Ukraine.

Lính Mỹ đổ bộ khám xét tàu treo cờ Iran tại vịnh Oman

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 20/5 thông báo binh sĩ thuộc Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31 đã đổ bộ lên tàu chở dầu Celestial Sea treo cờ Iran tại vịnh Oman.

Theo CENTCOM, tàu bị nghi đang tìm cách tiến vào cảng Iran, vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải do Mỹ áp đặt.

Video được công bố cho thấy binh sĩ Mỹ triển khai bằng trực thăng trước khi tiếp cận và khám xét tàu. Sau quá trình kiểm tra, phương tiện được phép rời đi sau khi bị yêu cầu chuyển hướng.

Đây là tàu thứ năm bị Mỹ đổ bộ kiểm tra kể từ khi Washington triển khai chiến dịch phong tỏa nhằm vào Iran tại khu vực vịnh Oman và eo biển Hormuz.

CENTCOM cho biết chiến dịch phong tỏa đã khiến ít nhất 91 tàu thương mại phải thay đổi hành trình.