Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy chấm dứt xung đột với Iran

Ngày 19/5 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu và với tỷ lệ 50/47, chính thức thông qua nghị quyết hạn chế quyền hạn phát động chiến dịch quân sự, trong đó yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt hành động thù địch đối với Iran.

Đây là lần đầu tiên một trong 2 viện của quốc hội Mỹ thúc đẩy dự luật nhằm giới hạn hoạt động quân sự của chính quyền ông Trump chống lại Iran kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2 đến nay.

4 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, bao gồm ông Bill Cassidy, ông Rand Paul, bà Susan Collins và bà Lisa Murkowski cùng hầu hết thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ nỗ lực thứ 8 nhằm thúc đẩy biện pháp này.

Thượng nghị sĩ John Fetterman là người duy nhất thuộc đảng Dân chủ bỏ phiếu chống lại, trong khi 3 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa không bỏ phiếu. Ông Cassidy, người trước đây từng phản đối nỗ lực này cũng thay đổi lập trường sau khi thua trong cuộc bầu cử sơ bộ mà ông Trump ủng hộ đối thủ của ông.

Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn phải trải qua cuộc bỏ phiếu quyết định cuối cùng và ngay cả khi đó, nó sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi vốn bác bỏ nỗ lực tương tự trước đây.

Nhưng đảng Dân chủ vẫn xem cuộc bỏ phiếu này là có ý nghĩa chính trị quan trọng và lập luận rằng nó buộc đảng Cộng hòa phải đưa ra quan điểm chính thức về cuộc xung đột ngày càng không được lòng dân. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ nghị quyết và cáo buộc ông Trump hành động "như đứa trẻ đang chơi với khẩu súng đã nạp đạn".

Cuộc bỏ phiếu phần nào nhấn mạnh nỗi bất an ngày càng lớn ngay trong nội bộ đảng của Tổng thống Trump khi xung đột bước sang tháng thứ ba, làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của Mỹ, đặt ra những dấu hỏi về mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội và đẩy ước tính chi phí chính thức cho đến nay lên trên mốc 30 tỷ USD.

Nghị quyết này sẽ yêu cầu chính quyền phải đình chỉ hành động quân sự chống lại Iran trừ khi quốc hội cho phép một cách rõ ràng đối với cuộc xung đột, viện dẫn Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 nhằm hạn chế các chiến dịch quân sự kéo dài được phát động mà không có sự chấp thuận của các nhà lập pháp.

Trong bức thư gửi Quốc hội hồi đầu tháng 5, ông Trump lập luận điều ông mô tả là "cuộc tấn công nhỏ" chống lại Iran đã thực sự kết thúc, viện dẫn thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập từ đầu tháng 4.