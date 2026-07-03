Tin thế giới nổi bật trong ngày 3/7

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 3/7, dư luận quốc tế chú ý đến thông tin quan chức Mỹ nghi ngờ Israel từng lên kế hoạch ám sát các nhà đàm phán hàng đầu của Iran; Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington sẽ không phát động chiến tranh với Tehran trong nhiều năm tới; Nga gia tăng sức ép tại thành phố chiến lược Konstantinovka ở miền Đông Ukraine; trong khi Trung Quốc gây tranh cãi khi ra mắt dòng robot bạn đồng hành siêu thực ứng dụng trí tuệ nhân tạo cảm xúc.

Quan chức Mỹ: Israel âm mưu ám sát nhà đàm phán Iran

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ cho biết Israel từng bị nghi ngờ lên kế hoạch nhằm vào Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, hai nhân vật giữ vai trò then chốt trong tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington.

Quan chức Mỹ: Israel âm mưu ám sát nhà đàm phán Iran

Theo nguồn tin, Washington đã phải thông qua nhiều quốc gia trung gian để cảnh báo Tehran về nguy cơ này, lo ngại bất kỳ vụ ám sát nào cũng có thể phá hỏng tiến trình hòa bình và thổi bùng xung đột mới tại Trung Đông.

Các quan chức Mỹ cho rằng kể từ khi đàm phán Mỹ - Iran được thúc đẩy mạnh mẽ vào tháng 4, mọi hành động nhằm vào giới lãnh đạo Iran đều đi ngược mục tiêu đạt được một thỏa thuận lâu dài. Trong khi Washington ưu tiên giải pháp ngoại giao, Israel vẫn duy trì lập trường cứng rắn và hoài nghi về hiệu quả của lệnh ngừng bắn.

Ông Abbas Araghchi và ông Mohammad Bagher Ghalibaf hiện là những gương mặt chủ chốt tham gia các cuộc tiếp xúc khu vực nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Iran với Mỹ và các đồng minh.

Ông Trump: Mỹ đạt hầu hết mục tiêu trong đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington đã đạt được phần lớn mục tiêu trong đàm phán với Tehran và không có ý định phát động chiến tranh với Iran trong tương lai gần.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 3/7, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi đang đàm phán và tôi tin họ sẽ đồng ý với những gì chúng tôi cần”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh nước này không muốn lặp lại những cuộc chiến kéo dài như tại Afghanistan hay bán đảo Triều Tiên. Ông cho rằng Mỹ đã đạt được ưu thế quân sự trong cuộc đối đầu với Iran và hiện ưu tiên hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững.

Sau các cuộc giao tranh hồi đầu năm, Washington và Tehran đã ký bản ghi nhớ chấm dứt hành động thù địch trên mọi mặt trận. Những vòng đàm phán tiếp theo tại Thụy Sĩ và Qatar tiếp tục được đánh giá tích cực, dù vẫn còn nhiều bất đồng cần giải quyết.

Việc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ rút khỏi căn cứ RAF Fairford (Anh) đầu tháng 7 cũng được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang giảm dần hiện diện quân sự trực tiếp liên quan đến cuộc khủng hoảng Iran.

Nga mở đòn quyết định vào Konstantinovka

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang tiến sát giai đoạn cuối của chiến dịch kiểm soát thành phố Konstantinovka, một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng cuối cùng của Ukraine tại vùng Donbass.

Theo Moscow, lực lượng Nga đã triển khai nhiều mũi tiến công từ các hướng khác nhau, khiến hệ thống phòng thủ của Kiev bị chia cắt và suy yếu nghiêm trọng. Konstantinovka giữ vai trò mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ Slavyansk - Kramatorsk, được Ukraine xây dựng suốt nhiều năm qua.

Nga tuyên bố trong vòng 24 giờ đã loại khỏi vòng chiến khoảng 80 binh sĩ Ukraine, phá hủy nhiều phương tiện bọc thép, pháo binh và các sở chỉ huy điều khiển máy bay không người lái. Phía Kiev hiện chưa bình luận về những thông tin này.

Một số chỉ huy thân Nga nhận định Konstantinovka trên thực tế đã gần như nằm ngoài khả năng kiểm soát hiệu quả của Ukraine, trong bối cảnh việc tăng viện cho lực lượng phòng thủ tại đây gặp nhiều khó khăn.

Robot bạn đồng hành siêu thực

Công ty công nghệ UBTech của Trung Quốc vừa ra mắt dòng robot hình người U1 với kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành hỗ trợ cảm xúc và sinh hoạt hằng ngày.

Trung Quốc gây tranh cãi với robot bạn đồng hành siêu thực

Robot được trang bị mô hình AI cảm xúc có khả năng nhận diện hơn 20 trạng thái tâm lý với độ chính xác trên 90%, đồng thời thực hiện phần lớn các chuyển động cơ bản của con người. Phiên bản cao cấp nhất có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ.

Theo UBTech, số đơn đặt hàng trước đã vượt 13.000, cao gấp nhiều lần tổng số robot công nghiệp mà công ty xuất xưởng trong năm trước.

Sản phẩm nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận tại Trung Quốc. Nhiều người coi đây là bước tiến lớn trong kỷ nguyên robot cá nhân, có thể hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đồng hành tinh thần và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lo ngại việc phụ thuộc vào robot cảm xúc sẽ làm suy giảm các mối quan hệ xã hội thực tế và khiến con người ngày càng xa cách nhau hơn trong đời sống hiện đại.